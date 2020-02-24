突出重点，带动全方位工作的推进

有党中央的坚强领导，有党中央对疫情形势的准确判断，各项工作部署及时，采取的举措有力有效，打赢这场疫情防控阻击战，我们完全有信心

做好疫情防控工作，我们既要全盘掌握疫情防控的各方面任务，又要突出重点、抓住主要矛盾；既要注重总体谋划，又要注重牵住“牛鼻子”

当前，疫情防控正在迎来积极变化。湖北以外其他省份新增确诊病例呈下降趋势，新增治愈出院人数呈上升趋势……这不仅说明全国疫情防控取得了积极效果，更有力证明：有党中央的坚强领导，有党中央对疫情形势的准确判断，各项工作部署及时，采取的举措有力有效，打赢这场疫情防控阻击战，我们完全有信心。

习近平总书记在2月12日召开的中共中央政治局常委会会议上强调，“各级党委和政府要按照党中央决策部署，突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策，切实把各项工作抓实、抓细、抓落地”。这是做好下一步疫情防控工作的重要方法论，为我们坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战指明了方向、提供了遵循。

“突出重点、统筹兼顾，分类指导、分区施策”，摆在首位的就是“突出重点”。在任何工作中，我们既要讲两点论，又要讲重点论；没有主次，不加区别，眉毛胡子一把抓，是做不好工作的。面对复杂形势和繁重任务，首先要有全局意识，对各种矛盾做到心中有数，同时又要优先解决主要矛盾、抓住矛盾的主要方面，以此带动其他矛盾的解决。做好疫情防控工作同样如此，我们既要全盘掌握疫情防控的各方面任务，又要突出重点、抓住主要矛盾；既要注重总体谋划，又要注重牵住“牛鼻子”。

湖北和武汉是疫情防控的重中之重，是打赢疫情防控阻击战的决胜之地。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。当前，湖北和武汉疫情形势仍然十分复杂严峻，要采取更大的力度、更果断的措施，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住。这就要求湖北省把疫情防控工作作为当前头等大事，按照集中患者、集中专家、集中资源、集中救治的原则，既要“治已病”，尽最大努力收治患者，又要“治未病”，做到内防扩散、外防输出。只有集中力量把重点地区的疫情控制住了，才能从根本上尽快扭转全国疫情蔓延局面。

同时，还要围绕提高收治率和治愈率、降低感染率和病亡率，抓好疫情防控的重点环节。这就要求坚决做到应收尽收、应治尽治。对疑似病例、轻症患者应收尽收，才能最大限度减少交叉感染，最大程度降低疫情扩散风险；对重症患者应治尽治，才能最大限度治愈患者，体现对人民群众生命安全和身体健康的责任。接下来，为进一步提升防控成效，既要加大科研攻关力度，加快筛选研发具有较好临床疗效的药物，也要尽快增加医疗机构床位，用好方舱医院。

控制源头、切断传播途径，是传染病防控的治本之策。应该看到，早期接触者往往散落在人群之中，而且是否感染处于“未知”状态，在此情况下要做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，对密切接触人员尽可能统一集中进行医学观察，就必须把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒。社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。把社区这道防线守住，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道。因而，更需要发挥基层党组织政治引领作用和党员先锋模范作用，发挥横向到边、纵向到底的动员能力，才能把社区居民发动起来，构筑起疫情防控的人民防线。

抓住重点，还要做到因势而谋、应势而动、顺势而为，能准确识别每一阶段的工作重点和主要矛盾。当前湖北仍需集中精力进行疫情防控，而其他省份则需要把重点放在统筹做好疫情防控和经济社会发展上。只要各级党委和政府能够在疫情防控中始终抓住主要矛盾、把握重点工作，就能够用重点工作的完成带动全方位工作的推进，夺取疫情防控阻击战和实现今年经济社会发展目标任务的双胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 05 版）