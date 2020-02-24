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三部门联合下发通知 加强春季防火工作

2020年02月24日08:31 来源：人民网－人民日报

人民网北京2月23日电  （记者丁怡婷）春季历来是我国森林草原火灾多发期，近5年七成以上的重特大火灾都发生在这一时段。随着春耕生产、企业逐步复工、清明节即将到来，林区牧区农事用火、民俗用火、生产生活用火将明显增加，森林草原防灭火形势日趋严峻。

记者从应急管理部获悉：今年我国整体气候年景依然偏差，野外火源管控情况复杂，林区牧区可燃物载量大，东北内蒙古、西南、中西部、华北、华南、华东等部分地区森林草原火险等级还将居高不下。近期天气将转晴转暖，南方省份和中西部省份火险等级还将进一步升高，防火形势不容乐观。

国家森防指办公室、应急管理部、国家林业和草原局近日联合下发通知，要求强化应急、林草、公安等部门管理责任，认真排查整治火灾隐患，加强可燃物清理，突出国家公园、国有林场、自然保护区、易过火边境地区等重点区域，严密排查林区牧区输配电、加油站、天然气管道、在建工程和边境防火隔离带等重点部位风险隐患。

通知要求，各地要充分发挥卫星监测和视频监控“千里眼”作用，实现卫星、航空、监控、瞭望、巡护等立体监控，特别要做好边境地区火情卫星监测和瞭望巡护，确保火情早发现。要强化值班值守，加强火情调度，严格落实卫星监测热点两小时核查反馈和“扑报同步”信息报告制度，坚决杜绝脱岗漏岗、迟报瞒报。

本版制图：汪哲平  张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 15 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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