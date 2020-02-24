热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

建生产、运输、销售对接机制，开封——

让蔬菜出得了村进得了城

人民网记者  朱佩娴

2020年02月24日08:31 来源：人民网－人民日报

2月20日，天刚亮透，在河南开封祥符区半坡店乡，绿神蔬菜种植农民专业合作社的温室蔬菜大棚已经开始热闹起来，包村干部、村干部和村民们正撸起袖子，抢收满眼苍翠的新鲜蔬菜。另一边，半坡店乡党委书记王兆峰也开始对接商超企业，一个上午已对接5家超市、可售卖各类蔬菜近1000公斤。

就在上周，合作社负责人飺彩银还在为大棚里的蔬菜犯愁：“由于疫情防控交通物流受阻，没办法将黄瓜、西葫芦及时运出，2000多公斤蔬菜要滞销。”

“菜篮子”，一头连着城乡居民的餐桌，一头连着菜农的“钱袋子”。然而疫情当前，一头是城区居民的“菜篮子”告急，一头是农民的菜地“爆棚”。开封市是农业生产大市，多种农产品产量较大，粮、油、蔬菜货源充足。据市农业农村局摸底调查统计，全市有日光温室、蔬菜大棚10万亩左右，当前在田可供应蔬菜1.85万亩，产量3.55万吨。

如何解决“两头”问题？开封市委市政府牵紧牛鼻子，及时建立农产品生产、运输、销售对接机制，搭建起“农户（贫困户）—合作社—政府部门—大型商超”的无缝对接网络。市农业农村局、商务局、市场监管局、交通运输局等部门分工负责、密切协作，协调蔬菜种植合作社、冷库储存企业、经纪人等与超市、农贸市场对接，实行网格化定向销售；下放各县区鲜活农产品运输绿色通道运输证（B证）办理权限，确保“菜篮子”产品出得了村，进得了城，把疫情影响降到最低。

经协调帮助，飺彩银的2000多公斤西葫芦、黄瓜等大棚蔬菜被大润发、三毛等大型商超“包圆”拉走。“眼前虽说是个坎，但有信心迈过去！”飺彩银说。

据了解，经农超对接，开封大润发超市与祥符区、尉氏县种植农民专业合作社已建立稳定的供货联系，日进货万斤左右。尉氏县建立本地商超与蔬菜种植大户的微信群，将200多户蔬菜种植户与60多家大中型超市串联起来，随时在群内互通供需信息，成交量逐日递增，仅3天就成交45笔，对接销售各类蔬菜50吨。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 14 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn