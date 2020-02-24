让蔬菜出得了村进得了城

2月20日，天刚亮透，在河南开封祥符区半坡店乡，绿神蔬菜种植农民专业合作社的温室蔬菜大棚已经开始热闹起来，包村干部、村干部和村民们正撸起袖子，抢收满眼苍翠的新鲜蔬菜。另一边，半坡店乡党委书记王兆峰也开始对接商超企业，一个上午已对接5家超市、可售卖各类蔬菜近1000公斤。

就在上周，合作社负责人飺彩银还在为大棚里的蔬菜犯愁：“由于疫情防控交通物流受阻，没办法将黄瓜、西葫芦及时运出，2000多公斤蔬菜要滞销。”

“菜篮子”，一头连着城乡居民的餐桌，一头连着菜农的“钱袋子”。然而疫情当前，一头是城区居民的“菜篮子”告急，一头是农民的菜地“爆棚”。开封市是农业生产大市，多种农产品产量较大，粮、油、蔬菜货源充足。据市农业农村局摸底调查统计，全市有日光温室、蔬菜大棚10万亩左右，当前在田可供应蔬菜1.85万亩，产量3.55万吨。

如何解决“两头”问题？开封市委市政府牵紧牛鼻子，及时建立农产品生产、运输、销售对接机制，搭建起“农户（贫困户）—合作社—政府部门—大型商超”的无缝对接网络。市农业农村局、商务局、市场监管局、交通运输局等部门分工负责、密切协作，协调蔬菜种植合作社、冷库储存企业、经纪人等与超市、农贸市场对接，实行网格化定向销售；下放各县区鲜活农产品运输绿色通道运输证（B证）办理权限，确保“菜篮子”产品出得了村，进得了城，把疫情影响降到最低。

经协调帮助，飺彩银的2000多公斤西葫芦、黄瓜等大棚蔬菜被大润发、三毛等大型商超“包圆”拉走。“眼前虽说是个坎，但有信心迈过去！”飺彩银说。

据了解，经农超对接，开封大润发超市与祥符区、尉氏县种植农民专业合作社已建立稳定的供货联系，日进货万斤左右。尉氏县建立本地商超与蔬菜种植大户的微信群，将200多户蔬菜种植户与60多家大中型超市串联起来，随时在群内互通供需信息，成交量逐日递增，仅3天就成交45笔，对接销售各类蔬菜50吨。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 14 版）