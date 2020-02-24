全国公安机关依法打击哄抬物价犯罪活动

人民网北京2月23日电 （记者张璁）近日，公安部联合市场监管总局下发文件，指导各地加强新冠肺炎疫情防控期间价格行政执法与刑事司法衔接，从严从快惩处防护用品和民生商品乱涨价行为。按照部署要求，各地公安机关依法查办了一批涉嫌非法经营犯罪案件。

1月31日，广东惠州公安机关对李某涉嫌非法经营案立案侦查。经查，1月份以来，医药销售代表李某推销防护口罩，以高价向河南、浙江等地销售，非法经营数额20余万元。2月6日，山东烟台公安机关对寇某涉嫌非法经营案立案侦查。经查，1月份以来，寇某借用亲戚、朋友身份在淘宝网开办网店20余个，以15元左右的价格购进一批口罩，以高价对外销售，非法经营数额250余万元。2月9日，辽宁丹东公安机关对李某涉嫌非法经营案立案侦查。经查，2月1日以来，李某以8.7元每只的价格购买10万余只口罩，以高价通过微信对外销售，非法经营数额150余万元。

根据有关法律规定，在疫情防控期间，违反国家有关市场经营、价格管理等规定，囤积居奇，哄抬疫情防控急需的口罩、护目镜、消毒液等防护用品、药品或者其他涉及民生的物品价格，牟取暴利，违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，应当以非法经营罪追究刑事责任。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 12 版）