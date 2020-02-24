激励添动力 关心促安心

宣传疫情防控政策的社区书记、保障群众生活物资的网格员、执勤巡逻疏导交通的民警……疫情暴发以来，这些坚守岗位、加班加点奋战在抗疫一线的党员干部们也是最美的逆行者。

疫情防控时间紧、任务重。工作起来常常连轴转，事无巨细全力以赴，基层干部们承受巨大压力，以辛苦付出筑牢保护群众健康安全的坚强防线。

在疫情防控最吃劲的关键阶段，给奋战在抗疫一线的党员干部们“搭把手”“鼓鼓劲”“降降压”，以务实的保障让他们安心工作，有利于他们轻装上阵，打赢疫情防控阻击战。

连日来各地相继出台激励关爱党员干部的具体措施。无论是对表现突出者在表彰奖励、考录评比上适当倾斜，还是在物质精神上对党员干部及其家庭给予关怀，解决其后顾之忧，都受到欢迎。

对于基层党员干部，担当有为时，要表扬，也要提拔奖励；工作受阻时，要督促，也要排忧解难；忙中失误时，要问责，也要纠错容错。

让保障看得见，让激励产生动力，让关心增加安心，就能激发出抗击疫情的强大力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 12 版）