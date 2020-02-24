热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

激励添动力 关心促安心

徐雷鹏

2020年02月24日08:31 来源：人民网－人民日报

宣传疫情防控政策的社区书记、保障群众生活物资的网格员、执勤巡逻疏导交通的民警……疫情暴发以来，这些坚守岗位、加班加点奋战在抗疫一线的党员干部们也是最美的逆行者。

疫情防控时间紧、任务重。工作起来常常连轴转，事无巨细全力以赴，基层干部们承受巨大压力，以辛苦付出筑牢保护群众健康安全的坚强防线。

在疫情防控最吃劲的关键阶段，给奋战在抗疫一线的党员干部们“搭把手”“鼓鼓劲”“降降压”，以务实的保障让他们安心工作，有利于他们轻装上阵，打赢疫情防控阻击战。

连日来各地相继出台激励关爱党员干部的具体措施。无论是对表现突出者在表彰奖励、考录评比上适当倾斜，还是在物质精神上对党员干部及其家庭给予关怀，解决其后顾之忧，都受到欢迎。

对于基层党员干部，担当有为时，要表扬，也要提拔奖励；工作受阻时，要督促，也要排忧解难；忙中失误时，要问责，也要纠错容错。

让保障看得见，让激励产生动力，让关心增加安心，就能激发出抗击疫情的强大力量。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn