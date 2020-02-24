守护健康不松劲 小康咱们加把劲

当群众有需求、老乡有期盼时，干部们把根扎到群众最需要的地方，就能打赢每一场攻坚战

不久前，江西抚州黎川县王沙坑村第一书记徐玉山，自费帮贫困户购买口罩的视频在网上热传，一句“我助你脱贫，也助你健康”，感动了不少人。

这让我想到了很多基层干部，刚在扶贫战线上辛苦一年，难得过年能休憩一下，又和徐玉山一样，转战到了抗疫一线，比如周明。

电话打给周明时，他仍在村口值守。周明是鹰潭市交通运输局派驻贵溪市文坊镇西窑村的第一书记，2018年驻村后，在他和村两委班子的努力下，村子脱贫了。按说，这个春节该好好庆祝一下，谁知道周明突然得了疝气，入院挨了一刀，腊月二十九他出了院。结果，疫情来了。

村子有500多名外出务工人员，周明的心一下子就悬了。按照大夫的嘱托，动过刀子必须静养个把月，可周明还是不管不顾，上岗了。“怎么可能休得了哦。”周明心里全是问号：疫情防控到位否？村子里的聚餐聚会能不能停一停？

回村后，周明和村委制定了24小时值班表，进村入户组织卫生消毒、劝导取消红白喜事、宣传防疫知识……“节虽然没咋过，但是村里现在没有一例疑似，这让我们欣慰。”周明似乎忘了自己还在恢复期。

疫情来临，农村作为最后一公里，防控任务艰巨，更不要说一些山大沟深的贫困村，外出务工人口更多，防控难度更大。

最是要咬牙的时候，最考验党性和责任担当。面对疫情，很多人都与徐玉山和周明一样。

其实跟他们接触多了，就会了解，作为一名普通基层干部，他们也需要在家庭和事业间抉择，也需要为柴米油盐、孩子上学等各种事情操心。只不过，每一次，当群众有需求、老乡有期盼时，他们没有任何迟疑，就把脚步扎进了群众最需要的地方。

助你健康，还要助你小康。这一段时间，我到基层了解：很多地方，在抓好疫情防控的同时，抢抓春耕生产，有针对性地进行帮扶；有的地方，村干部齐上阵，帮助村民销售滞销的农产品；有的地方，对患病的家庭进行帮助，防止因病返贫……

事实上，无论脱贫攻坚，还是防控疫情，只要干部们把根扎到群众最需要的地方，急群众所急、想群众所想，就一定能够扎扎实实地发动大家，打赢每一场攻坚战。

（作者为本报江西分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 12 版）