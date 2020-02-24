关爱到一线 干部加油干

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在防控新冠肺炎疫情工作中，各地纷纷出台措施，在斗争一线考察识别干部，对表现突出的干部大力褒奖、大胆使用。同时，通过表彰慰问、关心爱护等制度激励干部担当作为，免除后顾之忧。

河 北

树立导向、强化激励，提拔重用表现突出的干部

2月19日，河北保定市顺平县委发文，对4名在疫情防控一线实绩突出人员，予以提拔重用，马欢欢就是其中之一。

马欢欢原是河口乡一级科员，疫情防控期间，负责社区信息排查和数据采集。

流动人员多、登记量大、人手紧张，手写登记工作效率低、准确率差，又极有可能造成交叉感染，这个局面让马欢欢有些着急。能不能有更高效的管理方式？她想到了“手机扫码录入信息”。于是，上网查询信息，与同事反复沟通，三天的打磨后，“网上信息填报系统”正式投入使用。通过系统，流动人员只需扫描二维码，即可填写姓名、行程等相关信息。没有专业技术功底，也没有精细的美工设计，系统看上去“粗糙”了些，但马欢欢觉得最关键的就是实用、管用。

这套“网上信息填报系统”极大提升了信息排查和采集的效率，综合此前表现，马欢欢被破格提拔为顺平县河口乡党委委员、政法委员。

“我们就是要在疫情防控的关键时期树立鲜明的用人导向，推动能者上庸者下，激励党员干部主动担当作为。通过政治激励、组织激励、工作激励、精神激励等方式，引导广大干部投身一线，当好‘主心骨’。”河北省委组织部副部长刘海生说。

日前，河北省委组织部出台措施，内容包括激励引导各级领导班子和领导干部危难时刻挺身而出、英勇奋战，激发广大党员在疫情防控阻击战中当先锋作表率等。尤其是要大胆提拔使用表现突出、堪当重任的优秀干部，坚决调整不胜任现职、履行职责不力的干部。

“在具体工作中，那种‘干不干一个样、做不做都能行’的评价体系最挫伤我们的积极性。现在有了制度保障，有利于把工作干得更好、更扎实。”邯郸市涉县合漳乡党委副书记杨鹏飞说，“通过调动党员的积极性，吸纳村里和社区的党员加入，我们有效弥补了防控一线人手短缺的现实难题。”

据介绍，截至目前，在疫情防控中，河北省已有82人因表现突出被列为近期拟使用对象或得到提拔重用，其中处级干部9人，科级以下干部73人。

云 南

多关心、重保障、解难题，表彰慰问与心理疏导相结合

除夕夜，海拔3000多米的检查点飘起了漫天大雪，云南曲靖会泽县民警赵磊和同事伴着摇曳的篝火，守着空荡的山谷熬了一夜。

“我们所一共5名民警、3名辅警，辖区内设置了两个检查点，需要全天24小时轮班值守，接处警工作也不能断。”赵磊说，由于疫情防控任务重，自己和同事已经20多天没休息。

身体很疲劳，但赵磊说心里挺暖的。“执勤期间，市公安局领导到我们检查点送来了慰问金，我们所还被省公安厅记了集体三等功。”

云南省公安厅政治部人事处副处长夏瑞锋介绍，云南省公安系统在疫情防控期间启动战时表彰奖励慰问机制，已发放奖励200多万元，用于慰问一线执勤民警。此外，还开通全省公安机关战时心理热线，及时对隔离观察的民警、辅警和家属进行访谈，根据需要开展“一对一”连线心理疏导。

战“疫”期间，像赵磊这样的基层干部加班加点工作已是常态。如何去除他们的后顾之忧，给他们更多关爱？

近日，云南省委组织部出台“大胆提拔使用”“开展表彰奖励”“统筹安排、做好轮休调休”等11条措施，并明确规定，在不影响正常防控工作的前提下，督促指导各级各部门采取轮休、调休等方式，保证一线人员及时得到必要休整；各级组织部门要积极开展慰问在防控一线的医务工作者和基层党员干部等工作。

“党组织既要发挥战斗堡垒作用，也要发挥关爱激励作用，让冲锋陷阵的党员干部感受到组织的温暖。”云南省委组织部组织二处副处长彭鉴说。

浙江杭州

不搞简单机械式问责，纠错容错引导干部全力作为

测体温、查看相关证件……这些天，浙江杭州市下城区东新园小区门口，疫情防控值守工作秩序井然。

而就在几天前，下城区纪委监委暗访组来检查，这里却还有一些不规范的情况。

5300多户、近2万人的东新园小区，社区工作人员只有21名。疫情暴发以来，社区工作人员持续加班，每天工作12小时以上已是常态，日常还要完成为住户代购生活用品、清运垃圾、检测隔离人员体温等工作。“我们组织志愿者在小区卡口24小时值守，但近来返程人流大，人手还是十分紧张。”社区居委会主任卜君杭坦言。

下城区纪委监委经过了解核实，鉴于东新园小区已经及时采取补救措施，最终决定不对卜君杭给予问责，而是进行谈话提醒。“疫情防控管理中难免出现疏漏或者不足，特别是基层一线党员干部很辛苦，问责处理一定要审慎稳妥。” 杭州市纪委常务副书记、监委副主任朱华说。

与此同时，杭州市纪委监委还规定，在疫情防控期间，对各地党员干部、公职人员疫情防控履职不力等问题的问责处理意见，必须由市纪委监委党风政风监督室统一受理并审核把关，有效防止和及时纠正问责泛化简单化问题。

纪委把好关，监督执纪有温度，基层干部感到很“暖心”。下城区武林街道区域发展中心主任陈红娟说，“大多数干部是出于公心干实事，有了容错免责，也少了后顾之忧。”

“不搞简单机械式问责，而是要支持引导疫情防控一线的党员干部敢于担当、全力作为，合力打赢疫情防控阻击战。”杭州市委常委、市纪委书记、监委主任陈擎苍说。

■链接

吉 林

表现突出 及时奖励

本报长春2月23日电 （记者孟海鹰）近日，吉林省委组织部出台8方面22项具体措施，对疫情防控中的干部考察选拔、表彰奖励、慰问关怀、党员发展等作出说明。

吉林省要求，对作出突出贡献的疫情防控一线人员，给予及时性表彰奖励；对于疫情防控中表现突出、受到省级以上表彰奖励的人员，在参加考录评比时，可以优先考虑。在党员发展上，对一贯表现好、符合党员条件，在疫情防控斗争一线表现特别突出的，可及时吸收其为预备党员。

内蒙古

审慎问责 精准规范

本报呼和浩特2月23日电 （记者张枨）日前，内蒙古自治区纪委监委印发《关于立足疫情防控监督职责定位坚持依规依纪依法精准问责的通知》，要求全区各级纪检监察机关精准把握问责重点，注意容错纠错，激励担当作为，做到精准、规范、慎重问责。

《通知》要求，对疫情防控工作中没有造成不良影响或后果，依规依纪达不到问责程度的，该提醒的提醒，该教育的教育，该批评的批评，不能简单用问责代替管理。

福 州

防控力量 下沉基层

本报福州2月23日电 （记者颜珂）近日，福州市出台充实防控一线力量、强化结果运用、严防形式主义等7条具体措施，关心关爱疫情防控一线工作人员。

福州市有序组织市县两级机关企事业单位工作人员充实到基层一线，参与重点区域值班值守、群防群控等工作。各级组织部门还划拨党费用于慰问在疫情防控一线的基层党员干部，支持基层党组织开展疫情防控。此外，福州市要求，严防形式主义，不得随意、多头向基层单位发通知、要数据、要材料，防止层层加码。

北京丰台

温暖十条 激励担当

本报北京2月23日电 （记者施芳）北京市丰台区日前推出“温暖十条”，内容涵盖在疫情防控中大胆选人用人、保障一线工作人员休息、容错纠错等。

“温暖十条”明确提出，对于在疫情防控工作中表现突出、勇于担当的干部，将及时大胆使用，表现特别优秀、做出突出贡献的，可按规定破格提拔、“火线”提拔，并在职级晋升、职称评聘和考核奖励上予以倾斜。此外，丰台区将统筹安排轮休调休补休，保证一线人员得到必要休整。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 12 版）