9时40分，7辆山东牌照的集装箱卡车满载轻工产品，从G5高速陕西省西安国际港务区新筑收费站专用通道驶出；9时45分，在收费站固定区域接受第一次防疫消毒检查、测温、登记、核对备案信息后，驾驶室两侧贴封条；9时52分，在国际港务区港务大道交通查控点的绿色通道，检查人员进行第二次消毒检查；10时20分，执法车辆引导前往西安港集装中心站，第三次车辆消毒和信息核对后，卸货落箱。西安车站海关工作人员同步对货物查验放行，当天下午搭乘“长安号”中欧班列发往捷克布拉格。

这是疫情防控期间，“长安号”中欧班列一次货物快速查验装列的过程。“货车不停留、司机不离舱、站外零等待。既是运输快捷的绿色通道，更是‘监管全封闭’的安全通道。”西安国际港务区管委会港口局副局长焦剑锋说。

面对突如其来的疫情，西安国际港务区在全力做好疫情防控的前提下，联合海关、铁路等部门制定多项应对举措和便利措施，创新推出了“长安号”绿色通道，推进公铁联运、铁铁联运，特殊时期发挥中欧班列战略通道作用。

“为保障‘长安号’平稳运行，我们一对一联系‘长安号’国内、国外客户，告知疫情时期我们对常态化物流车辆申办车辆通行证，特别是为外地集装箱卡车实行了临时物流车辆申报快速通行。”西安自贸港建设运营有限公司总经理袁小军说。

“目前，管委会已经办理‘长安号’物流车辆通行证183个。一方面集装箱卡车安全快速通行，最大程度保证防疫安全；另一方面，节省了货物短倒费、吊装费和堆存费，每个集装箱成本节约大约800元。”西安国际港务区管委会副主任苏国峰介绍，“截至2月21日，‘长安号’绿色通道累计安全通行货车突破800辆，日通行峰值超过70辆。”

“长安号”依然保持畅通高效平稳运营，货代企业的信心也传递给了各家公司。瑞典利乐公司将运输方式从海运转向铁路运输。2月14日，首批50个集装箱的利乐专用包装纸从瑞典起运至德国穆克兰港，选择搭乘“长安号”将货物快速运抵西安港，并通过国际港务区的绿色通道分拨至江苏和北京，很好地支撑了该企业全球供应链的生产加工。

截至2月21日，“长安号”今年累计开行297列，是去年同期的1.89倍，运送货物总重14.6万吨，是去年同期的1.8倍，班列实现了安全稳定运行。

“在抗击疫情的关键时刻，‘长安号’将在确保防疫安全的基础上，进一步优化运输流程、提高运营效率，持续推动中欧班列高质量、市场化、可持续发展，真正体现西安集结中心的责任担当。”西安国际港务区党工委书记、管委会主任孙艺民表示。

《 人民日报 》（ 2020年02月24日 11 版）