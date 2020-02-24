请以更多的耐心迎来最好的结果

这两天北京风和日丽，天气晴好，一些市民也许是在家待得不耐烦了，有些按捺不住，于是选择出门“散心”。

然而，疫情尚未结束，防控仍在进行时，如果人们贸然出门，甚至忘形之下摘掉口罩，病毒就会乘虚而入，带来不可控的风险。

面对疫情，全民正在打一场攻坚战。医务人员正夜以继日抢救患者，武汉等疫情严重城市进行清网式排查，确保被感染的患者被全部收治。全国防疫一盘棋，许多地方社区、村镇、住宅小区采取封闭式管控，以最大程度避免病毒给公共卫生安全带来的威胁。

现在，包括北京在内的部分地区防疫形势逐渐好转，这恰恰是这段时间全民自觉在家“隔离”病毒所带来的成果。随着人群返城和符合条件的企业复工复产，大家也有了更多的信心，想让自己的生活不被疫情完全左右。

然而，这并不是我们取下口罩、放弃自律的理由。病毒仍有可能潜伏于左右，稍有不慎则疫情可能会迅速反弹。近日，个别企业管理不当造成人员感染的案例警示我们，如果没有完善的防护举措，片刻的“放松”很可能带来严重的后果，这将是个体与社会不能承受之痛。

我们需要有更多的耐心，才能迎来最好的结果。我们暂时割舍了节日期间的走家串户，就是为了确保自身与亲朋的安全，我们为获得一个宝贵的口罩而欣喜，就是因为这意味着对病毒的隔离又多了一层保障。我们付出了如此多的努力，就是要做到防护无死角，彻底驱逐病毒。

行百里者半九十，防疫正处于关键期，每个人都不能松懈大意，不能掉链子。我们之前坚持、隐忍，顺利度过了这段最艰难的日子，此时更不能弃守心理防线而前功尽弃。有位专家说得好，“这两个月大家要做到防火防盗‘防同事’”，其实就是提醒人们，不可因麻痹大意而给自身和他人带来风险。时刻绷紧那根弦，能不出门尽量别出门，能不去的地方尽量别去，才能获得更多安宁。

北京作为首都，疫情防控责任重大，绝不允许出现“疫情堰塞湖”，每个人也不希望厄运降临到自己和家人头上。目前，我们最需要做到的事情就是，没有复工的仍继续在家坚守，复工上班的要严格做好防护措施，包括人与人之间保持安全距离，口罩不要离开脸庞太久，等等。

在应对疫情这段日子里，时间或许过得有些慢，并让我们不能像以往那样，自由从容地安排生活和工作。不过，一家人之间多了彼此相处的光阴，有了更多细微之处的相互关怀与支持，对于生命之可贵有了更多深切感知，这何尝不是“所失即所得”？既然疫情防控已持续取得进展，不正说明佩戴口罩、不随意出入、封闭式管理等做法，确实是应对疫情的有效举措吗？

不妨以更加平和、淡定的心态，继续坚持下去，把家变成最安全的港湾，静待转折点的到来，这才是对自己和家人的现在、未来最负责的态度。

北京的春天确实很美，抗疫胜利的曙光依稀在望。我们给首都疫情防控工作巩固、再巩固多一些时间，就是给自己和他人的健康安全多一些保障。

以更多的耐心迎来最好的结果，这是作为丈夫、妻子、父母给家人应有的承诺与行动，也是北京人应当为这座城市献出的一份挚爱。