征集抗疫物品旨在 为历史做见证

近日，上海、天津、陕西、浙江、广东等多地博物馆发布公告，公开征集与抗击疫情有关的各种物品，征集范围包括请战书、倡议书、捐赠凭证、工作日志、小区进出证、登记表、测温仪、宣传横幅、摄影摄像作品、书法绘画作品等。捐赠方式为免费捐赠，对入选物品的捐赠单位和个人颁发捐赠证书，未入选物品将原物退还。

抗击新冠肺炎疫情，是新中国成立以来的一场非常战“疫”，注定将载入史册。像此次疫情和十七年前的非典这样的重大突发公共卫生事件，都需要尽可能多地保留一些相关物品，这是为了吸取教训，为了警钟长鸣，也让后代能够更为清晰地看清这段历史，了解这段历史，这才是对历史负责、对后代负责的做法。

在疫情仍在持续的时候，进行抗击疫情相关物品的征集，有利于更为及时地保存这段鲜活的历史，如果疫情已过，一些相关物品如果没能及时保存，就可能慢慢丢失。这与保存植物标本、动物标本是一样的道理，只有及时“封存”、及时保存，才能更好保存历史原貌。

值得注意的是，一些历史大事件，比如1910年的东北鼠疫，持续了6个多月，席卷半个中国，造成了6万多人死亡。但因为信息不畅通，保留下来的历史资料并不多。而这样的历史大事件实在太多，我们现在能够读到的史书，能够了解到的历史，对真正历史的还原，可能不过是真实历史的冰山一角。由此可见，及时保存历史，对历史进行真实而翔实的记录，这才是对历史负责，是人们的责任。

此次各地博物馆公开征集抗“疫”见证物，湖北省各家博物馆都没有参与，这是因为湖北很多地区的疫情仍然较为严重，他们仍需全力以赴进行疫情防控，还无暇他顾。而在疫情已经有所好转的地区，征集抗疫情的相关物品，并不会对疫情防控造成什么影响。征集相关物品，前提是不能影响了疫情防控，比如不能为了将物品捐给博物馆，就强行将小区、街道的宣传横幅撕下等等。

各地博物馆为此次疫情设立专题，存储这段历史，是为了更好纪念历史，是为了避免灾难重演。同时，记录这段历史，不能只有博物馆的参与，还需要相关方面对这段历史进行深入研究，以此更好地铭记历史、缅怀历史，擦亮“历史的镜子”。