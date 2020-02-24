严防疫情反复 坚持就是胜利

如果因放松警惕导致疫情反复，我们这么长时间的坚持就功亏一篑了。如果我们因不堪“憋闷”而提前跑出去肆意畅快呼吸，很可能就让趋于“憋死”的病毒，再次觅得肆虐人间的机会。一旦疫情出现反复，我们对不起那些已经逝去的和正在救治的病患，对不起那些已经牺牲的和仍在夜以继日、连续奋战的白衣战士。

2月22日，北京市无新增新冠肺炎确诊病例，截至当日24时，北京市累计出院189例，占累计确诊病例的47.4%。与此不协调的是，一些人的防控意识有所松动，随意外出聚集的现象有所抬头。据报道，这两天北京香山景区甚至一度出现了道路拥堵，车辆连成长龙，一些游客还有不戴口罩、随地吐痰等行为。

近期，全国多地与百姓生活相关的商业、餐饮、旅游景区等设施陆续恢复营业。随着日常秩序逐渐恢复，人流聚集扎堆现象在一些地方重现。有的餐馆恢复堂食，门口排起长队；有的商场人头攒动，一派火热景象；有的城市广场大批人员围坐聚集，不少人摘掉口罩晒太阳……

必须清醒地看到，全国疫情发展拐点尚未到来，湖北省和武汉市防控形势依然严峻复杂。北京的疫情变化仍有不确定性，防控形势和任务依然严峻复杂。

中共中央政治局2月21日召开会议，研究新冠肺炎疫情防控工作，其中强调要全力做好北京疫情防控。“外防输入、内防扩散”，仍是当前北京做好疫情防控工作的关键环节。要继续把好输入关，在第一时间切断毒源、遏制扩散，否则“隐形”传染源、潜在传染源四散各处，传染风险以及防控压力必将呈数倍上升。疫情发生以来，北京一直坚持关口前移，严格进京检查，取得不错效果。如今，仍需进一步加强分析研判，把工作做细做实，严防死守最前线。

“一篙松劲退千寻”，必须对疫情防控保持清醒，时刻严阵以待。随着一些地方新增确诊病例下降或清零，一些人对疫情放松了警惕，一些地方甚至重现“人山人海”景象。就当前防控形势来看，随着复工复产返京人流陆续到来，人际交往频度加大，给疫情防控工作带来新风险，京外人员返京来京数量增多，也会造成疫情风险累积。当前疫情防控进入新的阶段，二代、三代病例和家庭聚集性发病的风险很大，与复工复产叠加，防控形势依然十分严峻。

一些市民认为，城市确诊病例出现“零新增”，就意味着疫情拐点到了，有序复工复产就意味着疫情已经过去了。这些认识都是不正确的。新冠病毒非常“狡猾”，人类对它的了解和把控还非常有限，它可能“假死”，可能正在默默等待着人群聚集并伺机复苏。

目前，各地大多仍处于一级应急响应时期，针对当前已出现的人员聚集问题，有关部门应该及时提醒公众，自觉做到不走亲访友、不相互串门、不扎堆聊天、不聚集跳舞健身等。对劝阻制止不力的干部要追究其监管责任，对不能满足防控要求的商家，应及时勒令整改并予以处罚，以防患于未然。

如果人们放松警惕，随意出门串门、聚集扎堆，由此导致疫情出现反复，我们这么长时间的坚持就功亏一篑了。一些人盲目乐观，思想出现了“拐点”，如果任由松懈状态蔓延，我们正在进行的疫情防控人民战争很可能遭受干扰，出现不必要的波折。

如果我们因不堪“憋闷”而提前跑出去肆意畅快呼吸，很可能就让趋于“憋死”的病毒，再次觅得肆虐人间的机会。一旦疫情出现反复，我们对不起那些已经逝去的和正在救治的病患，对不起那些已经牺牲的和仍在夜以继日、连续奋战的白衣战士。

这是一场持久战，我们没有理由可以放松，而必须坚持、坚持、再坚持，坚持就是胜利。这场疫情防控人民战争，是我们每一个人的主场，每一个人都要拧紧思想“发条”，在防控力度上不打折扣，保持战时状态，坚决战“疫”到底，最终打赢这场艰苦卓绝的总体战、阻击战。