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21日零时至24时北京市新增3例 累计确诊399例

贾晓宏

2020年02月23日08:19 来源：北京日报

　　本报讯（记者 贾晓宏）昨天，记者从市卫生健康委了解到，2月21日零时至24时，本市新增3例新冠肺炎确诊病例，9名新冠肺炎患者出院。截至2月21日24时，本市累计确诊病例399例。出院178例，死亡4例，危重型19例。

　　新增确诊病例中，1例有湖北及其他省份接触史，另外2例为确诊病例的密切接触者。目前，新增的确诊患者已经在定点医疗机构接受治疗。2月21日，全市新增疑似病例26例，现有疑似病例104例。新增密切接触者338例，累计确定密切接触者2433例，其中1608例已解除医学观察。

　　2月21日，9名患者分别从地坛医院、佑安医院、海淀医院、朝阳区三间房社区卫生服务中心出院，其中年龄最小的29岁，最大的73岁。

　　399例确诊病例中，东城区12例、西城区53例、朝阳区60例、海淀区62例、丰台区41例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，外地来京人员26例。平谷区尚未有病例。

　　确诊病例中，男性病例189例，占47.4%，女性病例210例，占52.6%。患者年龄范围为6个月至94岁，其中5岁以下14例，占3.5%；6岁至17岁13例，占3.2%；18岁至59岁262例，占65.7%；60岁及以上110例，占27.6%。

　　21日新发病例活动小区或场所

　　朝阳区 常营（地区）乡常营中路6号院

　　和平街和平家园10区

(责编：李栋、孙博洋)


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