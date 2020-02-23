抗击疫情，携手共书家国情

一段时间以来，不少海外社团表达了团结一心、共同抗击新冠肺炎疫情的决心，用实际行动、大量时间和精力驰援武汉。

我和我的华侨华人朋友们都时刻关注着最新的疫情通报。我们担忧武汉人民的生活状况，担忧疫情扩散的程度，更为一线医疗救援物资紧缺而焦急万分。1月23日夜里，几位同在美国的教授同事购置了一批口罩，向我打听有无可靠的捐赠渠道。我旋即联系中国驻纽约总领馆，请他们一旦有了官方捐赠渠道立刻通知我。正焦灼之间，上海的教授同事发来信息，确认中国邮政开通了武汉救援绿色通道。

几位教授一致认为，救急如救火，正在商量以怎样的方式运回国内最高效。他们都是文科的老教授，德高望重，就此事来咨询我，只因我多年前曾做过进出口贸易。我认为口罩不是特殊货物，清关本来不难，在每一个外包装箱上用中英双语注明“武汉援助捐赠”，表明物品没有商业价值更稳妥。何况等这些箱子过了太平洋，中国海关极可能已设置紧急绿色通道了。

于是，我们当机立断，几个人分头行动。纽约的教授负责询问是否还有别的教授愿意加入；因为从西岸统一发往浦东保税区最快，旧金山的教授负责采购和寄送；我负责和国内的同事对接沟通：如果提货时海关尚无绿色通道，则马上申请先提货再补办清关手续。情势紧急，浦东海关必定会通融。

4个小时以后，旧金山发来消息，口罩已经用联邦国际快递发出。而我堵在胸口的焦虑并没有因此散去。口罩，这眼下的急用更必用之物，我们寄出的无异于杯水车薪。虽知力量微薄，但不等于可以袖手旁观，否则如何低下头来面对自己的良心？

1月25日，橙郡华人协会理事会紧急决定展开援助武汉的募捐。连募捐的告示牌都来不及准备，便找来一块硬纸板当场手写。当晚9点43分，橙郡华人协会现场募集的善款清点完毕。我们意识到，正常情况下，没有哪一个城市的医疗系统会储备大量的传染病专用物资。仓促之间，防疫紧缺的必然是物资，资金倒在其次。和教授朋友们一样，橙郡华人协会理事会也认为兵贵神速，决定将善款直接交给会员当中的此地执业医生，通过专业供货渠道购置医用物资，与武汉本地的医院直接联动。其他人继续奔走，呼吁募捐。

第二天，当从四面八方而来的医护人员和医疗物资陆续抵达武汉的消息不断传来，我开始收到国内其他地市送来紧急求购医用物资的清单。清单很长，数量巨大，已不是个人或某一社团的力量能够解决。在我到处帮忙寻找、确认货源的路上，桂林市传来“为湖北籍游客开放定点宾馆”的消息。

这条消息言简意赅，只有两段，通报了定点宾馆的具体位置，接着说：“当下全体中国人的敌人只有一个——新型冠状病毒。请善待由疫情严重地区返桂、抵桂的人员，他们是我们的同胞，只要他们按要求做好防护，请给予他们力所能及的帮助。”短短几句话，让我的眼泪瞬间滚落。桂林，是我出生、长大的地方。困境中，更多的人展现的是爱心、奉献和理性，其中就包括我家乡的父老乡亲们。此时此刻，我感到我们的心紧紧联系在一起。

无论身在何方，中华儿女都会携手应对千难万险。“众志成城”这个词，从古到今，就是这样由一代又一代历经无数艰难困苦的中国人，用血肉之躯一笔一画写出来的。

《 人民日报 》（ 2020年02月23日 07 版）