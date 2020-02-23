让最辛苦的人最“安全”解放军、武警和民兵等力量奋战疫情一线 

东部战区某调度中心——

让最辛苦的人最“安全”

申城除夕夜，阴雨连绵。正在准备年夜饭的东部战区某调度中心中校邓文娟突然接到值班室通知：海军军医大学的医疗队今夜疾飞武汉。

邓文娟立即犯了难：何种机型？何时就位？人员何时抵达？空管部门需要做好起飞准备，机场需要布置集结地域，医务人员需要带上更多物资……虽然事出突然，但多年处理突发事件的经验让邓文娟冷静下来，各方联络周密安排，在去机场的路上，一个个问题得以解决。两个半小时以后，飞机滑入跑道，满载医护人员和药物驰援江城。看着飞机消失在夜空中，一直紧绷着的邓文娟长舒了一口气。此时，邓文娟低头看看电话，女儿的晚安电话已经错过了四个。

2月12日清晨，邓文娟的身影又出现在上海火车站。军队支援湖北医疗队的官兵即将乘坐D952次列车奔赴抗疫一线，邓文娟在安排车厢座位时充分考虑隔离要求，协调铁路部门按照人数的3倍座位预留车票，让最辛苦的人成为最“安全”的人。

自疫情防控阻击战打响以来，东部战区该调度中心累计已通过铁路运送救援人员9批360余人，运送物资近50吨，通过航空运送500余人，运送医疗物资近30吨。

武警湖北总队各支队——

执勤巡逻，昼夜备战

“我们是军人，要时刻让人民群众心安。”武警武汉支队武昌中队指导员朱顺国说。戴着口罩和护目镜，巡逻执勤一整天下来，每个人脸上都压出一道道深深的痕迹。

朱顺国的爱人吴玲玲是湖北省人民医院重症监护科护士，自新冠肺炎疫情暴发后，两人各自坚守在岗位上。吴玲玲先后护理新冠肺炎重症患者30多人，连续加班1个多月。

在这场疫情防控阻击战中，武警湖北总队官兵始终不畏艰险、英勇战斗，昼夜奋战在疫情防控第一线。

1月28日，武警湖北总队黄冈支队成立突击队，紧急驰援大别山医疗中心，累计出动300名兵力，为医疗中心抢运急需医疗器材8240件（套）、洗消用品18吨……疫情发生以来，襄阳支队官兵全力配合政府相关部门在市区、火车站等重点区域坚持值守巡逻，协助地方对车辆和人员进行体温检测和车辆消毒，全力防范处置各类突发情况。

“从武汉到黄石，武警同志们一直在帮我们江苏的医疗队搬运行李，军车跟随拖运行李，看到武警同志很辛苦地跟我们一起战斗，很暖心！”对口援助黄石市的江苏省海安市人民医院呼吸科医生朱伯金说。

湖北省军区民兵组织——

民兵代购，破解难题

“老乡，您订购的大米、食用油和菜品送到了，您清点一下……”

疫情防控进入最为吃劲的关键阶段，湖北省所有村组、社区、小区、居民点实行最严格的封闭式管理。在此特殊情况下，湖北省宜昌军分区组织基层民兵应急分队队员充当快递员，帮助群众代购生活物资，解决了基层群众购买生活物资困难的问题。

新龙路是宜昌市夷陵区鸦鹊岭镇一条交通要道。出于疫情防控需要，两边路口从正月初二开始均已封闭。据鸦鹊岭镇龙潭村民兵连长李刚介绍，为解决当地村民购买物资不便的难题，龙潭村启用“代买”模式，组织民兵为村民采购、配送生活物资。

同样是大年初二，随州军分区高城镇武装干事万诚诚接到通知，立即组织联络并安排了12名应急排民兵，到高城与殷店交界处212省道迎风岭设置卡点，进行24小时不间断疫情防控工作。换班下来的民兵在帐篷中盖上棉被简单睡几个小时，寒风中每人能吃上一碗开水泡面就是莫大的幸福。在武汉火神山医院建设现场，由8名退伍军人和16名党员组成的民兵突击队，用了不到一天时间，就将近10吨的医疗器具和办公设备转运完毕……

目前，湖北省军区累计组织出动民兵30万余人，围绕疫情防控，支援地方做好道路封控、防疫宣传、入户巡查、心理服务等任务。

（张志伟、张飞、朱勇、刘晓、闻巍参与采写）

《 人民日报 》（ 2020年02月23日 06 版）