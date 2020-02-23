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连锁超市开业率超百分之九十五 复工复产出现积极变化

2020年02月23日07:57 来源：人民网－人民日报

　　本报北京2月22日电  （记者邱超奕）22日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍保障生活必需品市场供应和流通情况。

　　交通运输部政策研究室主任吴春耕介绍，在客运、物流方面，2月份的第二周，铁路装车数连续4天持续增长，船舶进出港数量出现回升迹象，快递业务量环比增长了1.1倍。这几天，全国高速公路车流量连续保持10%左右的增长，反映出复工复产的积极变化。

　　“我们前期对11854家公路水路运输企业进行调查，调查显示，目前已复工3550家，复工率约30%，平均人员返岗率约50%。目前，主要港口企业运营正常，铁路、民航运输网络正常运行，快递业稳步恢复。”吴春耕说。

　　商务部市场运行司副司长王斌介绍，全国商贸流通业复工率不断上升，连锁超市开业率达95%以上，大型品牌连锁快餐店开业率达90%左右，连锁便利店开业率达80%左右，全国80%大型农产品批发市场已经营业，农贸市场、社区菜店、蔬菜市场等也在陆续恢复。

　　据介绍，湖北省将2月19日核减的病例数重新加回到确诊病例，对数据进行了校正。校正后，截至2月21日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例53284例，其中重症病例11477例；累计治愈出院病例20659例，累计死亡病例2345例，累计报告确诊病例76288例，现有疑似病例5365例。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月23日 02 版）

(责编：李栋、孙博洋)


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