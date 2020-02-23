新华社北京2月22日电 2月21日，国务院联防联控机制就指导落实新冠肺炎疫情防控各项工作要求，推动企事业单位稳步有序复工复产，印发《企事业单位复工复产疫情防控措施指南》。

指南提出，各单位一要加强员工健康监测。切实掌握员工流动情况，按照当地要求分区分类进行健康管理，对来自疫情严重地区的人员实行居家或集中隔离医学观察。对处在隔离期间和入住集体宿舍的员工，每日进行2次体温检测。设立可疑症状报告电话，员工出现发热、呼吸道症状时，要及时向本单位如实报告。每天汇总员工健康状况，向当地疾控部门报告。二要做好工作场所防控。加强进出人员登记管理，指派专人对进出单位和宿舍的所有通道进行严格管理。保持工作场所通风换气，在条件允许情况下首选自然通风。工作场所应设置洗手设备，洗手、喷淋设施应保持正常运行。做好工作和生活场所清洁消毒。减少员工聚集和集体活动，减少召开会议，需要开的会议要缩短时间、控制规模，保持会议室空气流通，提倡召开视频或电话会议。加强员工集体用餐管理，适当延长食堂供餐时间，实行错峰就餐。做好医务服务，设立医务室的单位要调配必要的药物和防护物资。未设立医务室的单位应当就近与医疗机构建立联系。规范垃圾收集处理，在公共区域设置口罩专用回收箱，加强垃圾箱清洁，定期进行消毒处理。加强垃圾分类管理，及时收集并清运。三要指导员工个人防护。强化防控宣传教育，采用多种形式加强复工复产后疫情防治知识科普宣传。落实个人防护要求，员工要减少不必要外出，避免去人群聚集尤其是空气流动性差的场所；在人员密集场所应按照《不同人群预防新型冠状病毒感染口罩选择和使用技术指引》要求，正确佩戴口罩等防护用品。

指南强调，各单位要明确防控责任，做好异常情况处置。各单位主要负责人是疫情防控第一责任人，要明确疫情防控应急措施和处置流程。设立隔离观察区域，当员工出现可疑症状时，及时到该区域进行暂时隔离，并报告当地疾控部门，按照相关规范要求安排员工就近就医。发现可疑症状员工后，要立即隔离其工作岗位和宿舍，并根据医学观察情况进一步封闭其所在的办公室、车间等办公单元以及员工宿舍楼等生活场所，同时在专业人员指导下对其活动场所及使用物品进行消毒。做好发现病例后的应对处置，已发现病例的单位，要实施内防扩散、外防输出的防控策略，加强病例流行病学调查、密切接触者追踪管理、疫点消毒等工作；疫情播散的单位，要实施内防蔓延、外防输出的防控策略，根据疫情严重程度，暂时关闭工作场所，待疫情得到控制后再恢复生产。

《 人民日报 》（ 2020年02月23日 02 版）