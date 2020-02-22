国家卫生健康委：2月21日0—24时新增确诊病例397例 累计治愈出院20659例

人民网北京2月22日电（董童）国家卫生健康委于22日在官网发布的《截至2月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，2月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例397例，新增死亡病例109例（湖北106例，河北、上海和新疆生产建设兵团各1例），新增疑似病例1361例。当日新增治愈出院病例2393例，解除医学观察的密切接触者26441人，重症病例减少156例。

情况显示，截至2月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例53284例（其中重症病例11477例），累计治愈出院病例20659例，累计死亡病例2345例，累计报告确诊病例76288例，现有疑似病例5365例。累计追踪到密切接触者618915人，尚在医学观察的密切接触者113564人。

湖北新增确诊病例366例（武汉314例），新增治愈出院病例1767例（武汉992例），新增死亡病例106例（武汉90例），现有确诊病例47647例（武汉36680例），其中重症病例10892例（武汉9555例）。累计治愈出院病例13557例（武汉7206例），累计死亡病例2250例（武汉1774例），累计确诊病例63454例（武汉45660例）。新增疑似病例1125例（武汉927例），现有疑似病例4490例（武汉3414例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例104例：香港特别行政区68例（出院6例，死亡2例），澳门特别行政区10例（出院6例），台湾地区26例(出院2例，死亡1例)。

另外，情况还显示，湖北省将2月19日核减的病例数重新加回到确诊病例，并对当日新增病例数进行校正。据此，2月19日0—24时，全国新增确诊病例订正为820例，全国累计确诊病例订正为75002例，全国累计出院病例订正为16157例。2月20日0—24时，全国累计确诊病例订正为75891例，全国累计出院病例订正为18266例。