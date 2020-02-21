扬州市第七批援鄂医疗队解决相应问题 开展救治工作

近日，扬州市第七批援鄂医疗队共164名医护人员，已正式进驻武汉市第一医院，进行重症病人的收治工作。据悉，在开展工作的同时，采取一系列措施解决了工作中遇到的相应问题。

增强安全意识 加强防护培训

据了解，医疗队于2月13日从扬州出发。2月14日，医疗队领队徐道亮即安排所有队员进行全面培训。先期抵达武汉的苏北人民医院重症医学科主任郑瑞强专程来到医疗队驻地，给队员讲解冠状病毒肺炎诊治的相关知识，并结合专业知识和近期在一线工作的经历，提醒大家做好自身防护。

第二批江苏援鄂医疗队感染防控专家、苏北人民医院感科副主任乔继红在为医疗队员们进行院感培训时，用文字、语言和动作演示做了细致讲解。苏北人民医院重症医学科护士袁良才则趁工作间隙，结合他在一线总结的小技巧，为大家进行防护服穿脱示范。

培训当晚，医疗队还进行了穿脱隔离衣的比赛。8位参赛选手的精彩比拼和评委的严格点评，加深了大家对感染防控知识的了解。医疗队工作人员表示，在以后的工作中，还会利用大家休息的时间开展防护培训，加强每一位队员的安全防范意识。

接管重症病区 为患者进行心理疏导

在正式进驻武汉市第一医院后，医疗队接管了由两个病区合并为一个的重症病区，管理从各社区筛查出的病情较重患者约72位。据悉，武汉市第一医院是支援医院中收治患者最多的一家医院。目前，从入院收治办理各种住院手续、写病历、再到病情评估定治疗方案，全部由扬州医疗队负责。

在日常工作中，医护人员发现部分患者存在抗拒治疗、烦躁、抑郁、悲观等心理问题，急需开展心理疏导治疗。因此，医疗队在与后方医院的心理科专家联系后，制定了详尽的《新型冠状病毒肺炎住院患者焦虑抑郁筛查量表》。通过评估量表和量化积分，了解病人心中的顾虑，从而筛查出不同程度的焦虑抑郁患者，为下一步进行针对性疏导提供依据。

医护人员通过交谈让患者做肌肉放松，或教他们做呼吸训练，在让患者放下心理负担的同时，运用互联网医院的先进技术提高诊断效率。2月20日，扬州市新冠肺炎防治专家组成员与医疗队进行连线，对武汉市第一医院的4例患者进行会诊，利用技术优势帮助前线医疗队解决专业问题。

成立临时党支部 提供暖心后勤保障

据队员介绍，医疗队还于第一时间召开了临时党支部支部委员会议，明确各支部委员职责分工，成立了八个党小组。会上，苏北人民医院党委书记徐道亮围绕队员院感防控、思想动态、工作纪律、规范流程等加强督查沟通力度，不仅布置了阶段性重点工作，还建立了工作群。

在前线工作人员与疫情奋战时，后勤保障到位是他们有力的依托。由于处于特殊时期，武汉物资缺乏，再加上菜偏辣，队员们吃了以后有的人闹肚，有的人嗓子疼牙龈肿。对此，在扬州市委、市政府牵头下，扬子江集团选派了10名扬州大厨驰援一线。同时，经徐道亮书记多方协调，解决了厨房、用餐地点、原材料采买、配套保温设备设施等一系列问题。

目前，大厨们在抵达武汉后，一下车就联系厨房、搬卸食品、制定菜谱、确定就餐时间和烹制夜宵，让队员们吃上了狮子头、扬州包子、蛋炒饭等特色美食。

此外，据江苏科凌医疗器械有限公司董事长介绍，因一直关注疫情发展，所以在得知徐道亮已带队支援武汉，就通过微信进行联系。在得到徐道亮同意后，捐赠了100余台紫外线杀菌车保障医疗队安全。经过加班加点，已先后捐赠了两位共150台紫外线杀菌车。目前，这笔捐赠已开始使用。（扬州市卫健委供稿）