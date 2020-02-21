全国口罩预订信息共享平台上线

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国多地口罩供不应求。为缓解民众购买口罩难题，尤其是查询难、预约难、辨别真伪难等问题，人民网科普频道特别推出“全国口罩预订信息共享平台”，及时收集全国范围内正规渠道口罩预约、购买相关信息，为公众提供一个及时、可靠的信息共享平台。

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平台设置了“本地查询”“最新消息”“我要补充”三个功能板块。公众可在“本地查询”中选择所在地区，查询当地口罩的预订途径、操作程序及线下门店最新售卖信息；“最新消息”将实时更新全国各地商家、药店等推出的最新口罩售卖信息，以及口罩正确佩戴方式、节约使用技巧等科普知识。

目前，全国口罩预订信息共享平台已经推出了包括27个省市自治区在内126个城市的口罩售卖信息，并将持续更新。网友们可通过“我要补充”板块随时补充各地口罩预约售卖信息，经平台核实后，即可与全国网友实时共享。抗击疫情，让我们一同努力。