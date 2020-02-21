倍轻松再捐百万物资驰援抗疫医护人员

新冠肺炎疫情发生以来，倍轻松发起轻松益起来公益项目，持续捐赠百万元眼部、颈部等按摩设备驰援抗疫一线。

2月19日，倍轻松登陆湖南卫视最新云录制抗疫综艺节目《天天云时间》，通过主持人现场连线的各路嘉宾完成捐赠。在节目播出后，倍轻松将联合湖南卫视以及湖南省青少年基金会，将52万元的眼部按摩产品捐赠给湖南援助湖北医疗队的医护人员。

“医护人员为病人争取时间，我们也要为这些英雄们争取一些时间。” 早在2月7日，倍轻松就陆续向武汉市中心医院、深圳市福田区政府捐赠了总价值60万元眼部、颈部、迷你头皮智能便携按摩器产品，用于支援一线医护人员应对在诊疗过程中的身体疲累，进行穴位按摩护理，守护一线医护人员的健康状态。倍轻松也希望通过更多的公益活动，与更多的爱心企业和人士一同助力抗疫行动早日获得胜利。

据了解，倍轻松已累计捐赠150余万元物资用于驰援抗疫行动。后续，倍轻松还将密切跟踪抗击疫情的发展，继续通过多渠道、多方位为抗击疫情贡献力量，共克时艰，保卫家园。