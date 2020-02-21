破除复工“梗阻”考验担当作为

当前，各地复工复产陆续展开。在经历了疫情的打断后，大家“夺回失去时间”的意愿非常高涨，从中央到地方也都出台了一系列政策措施扶持企业重归正轨。但有媒体调查发现，一些企业仍旧达不到复工条件，即便能够复工，产能也难达预期，简而言之，复工复产的进程遇到了“梗阻”。

调查显示，复工审批难、现金流压力、劳动力缺口、劳资关系紧张、上下游债务清偿等等，是企业的普遍痛点，其中的政策衔接显然还不够通畅。虽然按照要求，非疫情重点地区要疫情防控和复工复产两手抓、两不误，但一些地方缺乏“弹钢琴”的本领，结果顾此失彼，还有地方甚至陷入了形式主义的窠臼。有些复工企业被要求填21份材料，盖8个公章；有的要求返岗人员跑数个部门开具各种“健康证明”，逼出一众“表哥”“表姐”……凡此种种，很大程度是一些地方将疫情防控与复工复产对立起来，变“压实企业责任”为“推卸自己责任”。对于这类“梗阻”，中央已经发现，并明确进行了纠正。

更要看到，除了特殊时期的政策惯性，复工“梗阻”的存在还有着现实原因。眼下，绝大多数产业的生产链条高度分工，复工复产不是某家企业把人员组织起来、机器开动起来那么简单，而涉及信贷、原料、运输、销售等诸多环节，牵一发动全身。这些困难往往不限于一个部门、一个地区的权责范围，仅靠企业和员工自己东奔西跑很难解决。劳务输出地与用工需求地如何沟通？产业链上下游企业如何协同？这同样是对治理能力的一次大考，不能“各唱各的调”，需要“全国一盘棋”。

复工难题复杂多元，解题之钥还是担当作为，要有魄力想到前头、做到前头，打破形式、追求实效。对各地来说，只有积极主动到企业中去、到问题中去，准确掌握企业复工复产面临的困难和需求，才能拿出管用的“定制化”服务。目前，许多地方已结合区域特色，各家推出各家的高招。管理难，杭州率先启用健康码，以“红黄绿”三色二维码作为数字化健康证防控疫情，省去了繁琐的现场信息登记核对，每日访问量超过千万人次；审批难，杭州宣布简化复工手续，企业通过线上或线下方式，将复工方案、员工防疫承诺书等资料进行报备后，即可自行复工，不需再备案审核通过；融资难，广东银行业推出“战疫贷”产品，保障防疫企业“粮草充足”；招工难，温州政府联合企业提供“你来温州，我出路费”模式，“包邮”复工人员，而这样派出专列专机“点对点”接回务工人员的城市还有不少。下好绣花功夫，让社会痛点企业“槽点”成为复工复产的“着力点”，方法必然会比困难多。而谁更快更有效地破除复工“梗阻”，谁就赢得了发展先机。

疫情固然会对经济社会运行造成短期冲击，但压力所在正是动力所向。政府主动作为，以“有形之手”推动市场“无形之手”，激发企业调整思路、转危为机，各方力量拧成一股绳，我们定能战胜各种风险挑战，打赢战“疫”硬仗，实现既定目标。