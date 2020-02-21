让抗疫之战成为提升国家治理的契机

“如此规模的社会动员在全球公共卫生史上前所未有”。突发事件面前，中国展现出很多国家难以达到的凝聚力、战斗力、行动力。强大的国家动员，根植于集中力量办大事的制度优势，源自于中国社会组织能力的强大聚合，离不开中华民族守望相助的文化根脉。

“我一生中从未见过这样的动员。”近日，世卫组织总干事谭德塞再次对中国在疫情防控方面采取的措施给予高度评价，他称赞中国采取的很多防控措施远远超出应对突发事件的相关要求，为各国防疫工作设立了新标杆。

从各地启动公共安全一级响应，到数万医护人员紧急驰援，从“一省包一市”对口支援，到生活防护物资全线保障，在抗疫这场全民战争中，正是得益于统一部署、众志成城的国家行动，积极信号不断传来：全国和湖北的新增确诊病例都在减少，而中国境外确诊病例仅占所有病例的不足1%。牛津大学全球健康研究教授、全球健康网络负责人特鲁迪·朗坦言：“中国努力控制疫情、防止其传播，这可能是迄今为止全球其他地区病例数不多的一个关键因素。”

“如此规模的社会动员在全球公共卫生史上前所未有”。突发事件面前，中国展现出很多国家难以达到的凝聚力、战斗力、行动力。为切断传染源，千万级人口的大城市当机立断封闭外出通道；为防疫情扩散，春节期间全国各地的大型活动几乎全部取消。“一切为了灾区，全力支援灾区”，八天左右，拥有千余张床位的火神山医院拔地而起；不足一月，新型冠状病毒的全基因组序列即获得并广泛共享……这场动员，无死角、全方位，几乎深入到每一户家庭、每一寸国土。

强大的国家动员，根植于集中力量办大事的制度优势。在中国的治理体系中，党中央坐镇中军，一盘棋大局分明。这意味着，重大决策一旦形成，必能迅速动员各方资源，全力以赴、令行禁止，而不会像西方那样陷入议而不决、决而不行的内耗怪圈。从洪水、地震、非典疫情的考验，到金融危机、贸易摩擦的挑战，每当遇到问题，全国上下无不迸发出共御风险的磅礴力量。

强大的国家动员，源自于中国社会组织能力的强大聚合。社会主义制度重塑了这个古老国家的社会结构和组织方式，亿万中国人的个体命运与国家民族的发展前途前所未有地联系了起来，主人翁意识被空前唤醒。读懂了中国人的“我和我的祖国”，便能理解为什么国家号召下，14亿国人可以“宅家过年”，社区志愿者主动请缨排查，打响群防群控的人民战争。

强大的国家动员，离不开中华民族守望相助的文化根脉。中国人自古讲究同舟共济、同风共雨。在这次战“疫”中，80后快递小哥逆行“组局”将温暖聚拢守护白衣天使；山东农民连夜摘菜为武汉人民送去温暖；几个刚毕业的年轻华人，在被告知物资清关必须要留名时，在捐赠人姓名处留下“中华儿女”四个字……你的心，我的心，万众一心；你的力，我的力，千钧之力。这就是我们打赢疫情防控阻击战最大的底气。

抗疫阻击战，是对中国治理体系和治理能力的一次大考，既考出了紧急状态下我们过硬的组织动员能力，令人振奋，也考出了既有应急管理体系、公共环境治理、重点卫生防疫物资储备等方面的短板和不足，发人深省。如何进一步提高突发事件的应急响应效率，最大限度做到防患于未然；如何从根本上排查整治“野味产业”，最大限度消除公共安全卫生风险；如何系统梳理国家储备体系漏洞，科学调整储备的品类、规模、结构，提升储备效能；如何优化关键物资生产能力布局，做到关键时刻拿得出、调得快、用得上……这些问题，于本次战“疫”过程中一一显露，也指向治理体系和治理能力的进一步优化提升。巩固长板、补足短板，总结经验、吸取教训，让我们的治理体系不仅高效“治已病”更能有效“治未病”，将让这个国家在前行道路上更加稳健。

病毒无情，风雨难料，但这些危急时刻，也注定会成为提升国家治理能力和水平的契机。有全力为国民遮风挡雨的祖国，有血脉相通、骨肉相连的国民，战“疫”的胜利必将属于英雄的中国人民！