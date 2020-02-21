战“疫”再紧迫也得讲法治

近日，针对个别地方在疫情防控工作中存在的简单粗暴问题，公安部提出明确要求：要坚持依法履行职责，坚持严格规范公正文明执法，严禁过度执法、粗暴执法。

战“疫”打响以来，一系列基层“硬核”防控举措取得了明显成效，但也有一些不和谐现象出现。比如，村庄挖断路基阻隔交通，跑步未戴口罩被按倒在地，一家三口在家打麻将遭防疫人员打砸……这些画面在社交媒体热传，确实让人心里不是滋味。我们不否认许多做法的初衷是“为了大家好”，但如此任性地一断了之、一封了之、一砸了之，于法无据、于理不合、于事无益，显然有悖法治精神。这不禁让人思考，疫情当前，各地尤其是广大基层，如何保证战“疫”沿着法治轨道行进？

严控不能失控，“硬核”不能硬来。从实际情况看，基层防疫压力大，难免会有焦虑、急躁情绪，但“法无授权不可为”，事急不能“从权”，更不能“越线”。或许在一些人看来，“急病”等不得慢郎中，可殊不知，违背法治精神的权宜之计看似高效，却往往适得其反。个别“不择手段”的错误示范，不仅会造成社会情绪反弹，也会透支法治权威与政府公信。

尊崇法治、依法办事，是中国社会治理的长期目标，而法治建设，目的正是造福人民、保护人民。疫情当前，依法采取果断措施，如对疑似病患进行医学隔离观察，在公共场所进行必要检查、监测等，都是必须的，公众有责任也有义务遵守规定、配合工作，为此让渡一部分自主性、舒适度。但防控手段不仅要合乎防控目标，还当坚持正当程序及“比例原则”，采取对权益损害最小的方式。不能因为目的的“正当性”，就不惜一切代价，甚至侵害他人的合法权益。从这个角度讲，依法防控既要加大对不法行为的执法力度，同时也要把权力关进法律的笼子里，不折不扣依法防控。

疫情防控不只是公共卫生问题，更是对国家治理能力的一次全方位考验。在这场抗疫的全国总动员中，法治是基础。宏观上看，传染病防治法、突发事件应对法等一系列法律法规，是战“疫”的重要抓手。而法治风尚的形成，则需要各方在实操中磨砺法治精神、践行法治理念。认真吸取经验教训，及时纠偏错误行为，才能让尊法守法成为全体人民的共同追求和自觉行动。

依法防控，越是吃劲，越要让群众切实感受到法治的力量、威严，激发齐心战“疫”的力量，以及社会前行的长久动能。