北京又有8名患者出院
贾晓宏
昨天，市卫生健康委新闻发言人高小俊透露，2月19日零时至24时，本市新增2例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例395例，又有8名患者出院。
2月19日零时至24时，本市新增2例新冠肺炎确诊病例，均为确诊病例的密切接触者。目前所有确诊患者均已送至定点医疗机构进行救治。新增疑似病例25例，现有疑似病例125例。新增密切接触者16例，累计确定密切接触者2091例，其中1419例已解除医学观察。
2月19日，本市又有8名新冠肺炎患者，经治疗符合出院标准，分别从地坛医院、丰台中西医结合医院、昌平区医院出院。8名患者中，5名男性，3名女性；年龄最小的27岁，最大的69岁。
截至2月19日24时，本市累计确诊病例395例。出院153例，死亡4例，危重型19例。
确诊病例中，东城区12例、西城区53例、朝阳区58例、海淀区61例、丰台区40例、石景山区14例、门头沟区3例、房山区16例、通州区19例、顺义区10例、昌平区29例、大兴区39例、怀柔区7例、密云区7例、延庆区1例，外地来京人员26例。平谷区尚未有病例。
确诊病例中，男性病例187例，占47.3%，女性病例208例，占52.7%。年龄范围为6个月至94岁，其中5岁以下14例，占3.5%；6岁至17岁13例，占3.3%；18岁至59岁260例，占65.8%；60岁及以上108例，占27.4%。（记者 贾晓宏）
19日新发病例活动小区或场所
西城 月坛三里河一区
通州 梨园镇北杨洼小区梨园家属院
市卫健委提醒
尽量不要在多家医疗机构重复就诊
近期，卫生健康部门发现有一名患者短时间内到5家发热门诊就诊。
高小俊提醒，市民如果出现发热症状，体温超过37.3摄氏度时应及时到北京市卫生健康委发布的100余家规范的发热门诊就诊，尽量不要在多家医疗机构重复就诊。固定一家医疗机构或者相对少的机构进行诊疗，不仅有利于疫情防控，也有利于降低交叉感染的风险。
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