北京10家市属公园游客入园前需测量体温戴好口罩

疫情防控期间，全市10家市属公园室外露天游览空间一直保持开放。各家公园在做好疫情防控的同时，做好游客的服务保障和初春植物的养护，引导健康生活方式。

在玉渊潭公园，票务队北门班票务员李源在售票过程中除了正常的验票之外，还要对游客说上一句温馨提示：“入园前请在门口测量体温，请戴好口罩再入园，谢谢您的合作，祝您游园愉快。”

在紫竹院公园，服务队青年班王莹主动申请到门区工作，坚守窗口服务工作。每天，她不仅提早20分钟到岗，主动拿起消毒液、酒精，喷洒门区、栏杆、服务台，做好周边环境消毒工作；更是通过积极学习防疫防控知识，主动协助开展入园游客体温检测、游客佩戴口罩入园制度，耐心做好说服劝解。她还自己动手制作温馨提示卡“戴口罩、勤洗手，多通风、少聚集；打喷嚏、捂口鼻，喷嚏后、慎揉眼；强防护、不恐慌，信科学、不传谣”，细心向游客宣传解释防疫要求，获得了游客的理解和支持，用自己的行动构筑起公园疫情防控的第一道防线。

在北京植物园，管理队队长刘传民从春节开始到正月十五一直忙碌在公园门区，一天也没有休息。他结合工作实际情况与疫情防控指示要求，简化工作流程，提出了“一看二测三验四请”的入园管控措施，提示所有游客佩戴口罩入园，并为入园游客测体温。

持续近一个月的“防疫”阻击战中，还有景山、颐和园、天坛、北海、中山公园、香山等北京公园职工长期坚守岗位。在门区，他们是提示员，提醒游客佩戴口罩做好防护；在园区，他们是消毒员，做好服务设施消毒工作；在客服，他们是咨询员，细心解答游客方方面面问题。他们是疫情防控的宣传员、监督员、志愿者，落实各种防控措施，做好防控宣传提醒，并投身于社区防疫服务。此外，市公园管理中心还发布了市属公园关于新冠肺炎疫情服务管理工作指导意见，制订疫情期间游园须知，提示游客戴口罩、测体温，园内活动不扎堆儿、不聚集、保持安全距离，健康文明游园。

截至目前，颐和园、天坛公园、北海公园、中山公园、香山公园、景山公园、北京动物园、北京植物园和中国园林博物馆等9家公园都推出了“园林线上课堂、掌上公园、线上动物园”服务，尽可能满足市民宅在家开启“云游”模式。（记者 叶晓彦）