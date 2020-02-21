美年大健康派出200人医疗队增援武汉

2月20日11时25分，一架由民航总局指定的东方航空专机，满载200名白衣“战士”及100立方的保障物资，降临武汉天河机场。他们是来自美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年大健康”）的援鄂医疗队。作为增援力量，他们将对口支援武汉市江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区6个辖区，为方舱医院、集中隔离点及社区医院提供医护支持。

（美年大健康集团董事长俞熔为200名援鄂医护人员送行、致辞）

（美年大健康集团董事长俞熔为挂帅援鄂医疗队副董事长郭美玲授旗）

首批增援武汉的200名美年健康白衣战士，来自全国美年、慈铭、美兆、奥亚3万余人的医护团队，本着选优选强，骨干为选，医护合理，新老组合原则，精选而出。

20日上午，上海市人大副主任，农工党上海市主委蔡威，闵行区区长陈宇剑，上海卫健委副主任张怀琼等领导，与美年大健康集团董事长俞熔、副董事长郭美玲、总裁徐可一起，在出征仪式上为“逆行”的勇士们授旗、送行。

据了解，为保障即将奔赴一线的医护人员的安全，美年健康组织了7场次的专业轮训，医护人员现场练习穿脱防护服、新冠病毒肺炎诊疗方案及职业防护知识等。

据悉，此次随机运输的防护及生活物资共计100立方，包括从日本、新西兰空运的医用防护口罩，护目镜，防护服、隔离衣等，每位队员还配备了一个30斤“暖心礼包”。