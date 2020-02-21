热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

美年大健康派出200人医疗队增援武汉

2020年02月21日10:23 来源：人民网-人民健康网

2月20日11时25分，一架由民航总局指定的东方航空专机，满载200名白衣“战士”及100立方的保障物资，降临武汉天河机场。他们是来自美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年大健康”）的援鄂医疗队。作为增援力量，他们将对口支援武汉市江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区6个辖区，为方舱医院、集中隔离点及社区医院提供医护支持。

（美年大健康集团董事长俞熔为200名援鄂医护人员送行、致辞）

（美年大健康集团董事长俞熔为挂帅援鄂医疗队副董事长郭美玲授旗）

首批增援武汉的200名美年健康白衣战士，来自全国美年、慈铭、美兆、奥亚3万余人的医护团队，本着选优选强，骨干为选，医护合理，新老组合原则，精选而出。

20日上午，上海市人大副主任，农工党上海市主委蔡威，闵行区区长陈宇剑，上海卫健委副主任张怀琼等领导，与美年大健康集团董事长俞熔、副董事长郭美玲、总裁徐可一起，在出征仪式上为“逆行”的勇士们授旗、送行。

据了解，为保障即将奔赴一线的医护人员的安全，美年健康组织了7场次的专业轮训，医护人员现场练习穿脱防护服、新冠病毒肺炎诊疗方案及职业防护知识等。

据悉，此次随机运输的防护及生活物资共计100立方，包括从日本、新西兰空运的医用防护口罩，护目镜，防护服、隔离衣等，每位队员还配备了一个30斤“暖心礼包”。

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn