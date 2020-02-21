中国采取强有力防控措施，新冠肺炎疫情形势已开始出现积极变化。“武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜”的战略论断正进一步体现出其指导性。此时此刻，尤需各地区各部门各层级迅速拿出务实之举。

武汉保卫战刚刚完成一个关键性步骤。2月19日全市集中拉网式大排查收官，这个战术动作难度可想而知，但意义可谓重大。社区工作者为摸清底数付出巨大努力。与此同时，医疗资源也迅速向武汉集中。截至20日上午，3万张定点医院床位、2.5万张方舱医院床位已就位，隔离治疗点也已形成可用床位4千张。对武汉市民来说，来自未知的恐惧可以大大减少，当然还需要忍受一段难以出门的时间，将病毒传播可能性降到最低。对身处救治一线的“白衣战士”来说，面对病患痛苦和病毒威胁，他们展现了超卓的专业水平和斗争意志，但全力以赴救治患者的艰苦战斗还将继续，他们需要得到科学的轮休和有效的增援。目前，已有近3万3千位医务人员驰援湖北。

全国除湖北省外的情况让人鼓舞，新增确诊病例数量连续16天下降。在湖北、武汉采取最严格防控措施一段时间之后，各地“外防输入”的压力实际上明显减轻；对于存在确诊病例的地方，“内防扩散”的努力收到了积极效果。因此，从全国疫情防控的局面看，很多非防控重点地区在继续做好防控的同时，复工复产的意义已经更加凸显。每多一片口罩、一件防护服、一瓶消毒水，都会让前方多一分保障；每多一个人复工，一个企业复产，一个地方恢复正常秩序，都会加速胜利的到来。

两线作战，都在同时间赛跑。紧要关头，实事求是尤为重要。中国的制度优势，不仅在于战略谋划部署上“全国一盘棋”，也在于让每颗“棋子”根据特点发挥其活力。继2月12日中共中央政治局常委会会议明确提出“分区分级精准防控”后，2月17日国务院联防联控机制进一步就此出台了指导意见。疫情防控和复工复产两条战线均不容有失，低风险地区防控过度则贻误战机，高风险地区防控失位则前功尽弃，如何统筹二者，考验各地实事求是的水平。

总体而言，中国各地防控措施得当，复工复产进展可观。在一些经济大省，规模以上工业企业复工率超过了50%；涉及疫情防控相关物资的企业恢复尤为迅速，口罩产能甚至超过100%。越来越多的地方开始逐步恢复正常的经济社会秩序。2月19日，杭州西湖景区向游人敞开了怀抱。这座近千万人口的大城市，用此举向人们宣告，疫情正在本地退潮，人们的生活正在也必将回归本来该有的样子。

但是，也有一些地方，施策难言精准。严格防控帽子一戴，复工复产缓上一缓，外地来人拒之境外，各种表格填了又填，这些过度防控行为甚至是违法极端行为，看起来是落实任务，实际上是怕负责任；看似有担当，实则乱作为，本质上就是官僚主义，就是把自己的官帽子看得比人民利益和事业发展还重的垃圾思想。须知，在人心的天平上，官僚主义的帽子加在一起，也没有前方将士流出的一滴汗有分量。

中国共产党近百年历史，经历了许多斗争。从教条主义、机会主义到形式主义、官僚主义，无一例外都让党和国家的事业蒙受了重大损失。唯有依靠实事求是，才能屡屡在关键时刻拨开迷雾，打开局面，把党和国家的事业带向新的胜利。

今天，中国面临突如其来的疫情，挑战堪称前所未有。更需要实事求是的勇气和担当，用科学战胜病毒，用信心战胜恐慌，用事实战胜谣言，用果敢战胜迟疑。坚持实事求是，必能力挽狂澜。

（作者为本报评论员）