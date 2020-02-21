热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

疫情击不垮中国经济

叶晓楠

2020年02月21日09:09 来源：人民网－人民日报海外版

随着全国各地纷纷按下“复工”按钮，很多人的朋友圈里开始出现这样的晒图：开车又堵起来了，地铁没座位了，又能买到烧鸡了……有市民感叹：“以前总是抱怨人多嘈杂、车多拥挤，可当一座城市真的空空荡荡时，才明白，车水马龙才是真正的国泰民安、盛世繁华。”

新冠肺炎疫情发生以来，这些在往日里看来再平常不过的城市生活场景，现在有了新的意蕴，那就是代表着人气渐渐又旺起来了，在继续做好疫情防控的同时，切合实际地推进复工复产，我们才能夺取疫情防控和实现经济社会发展目标的双胜利。

复工的进程不能等。疫情防控关乎生命，复工复产关系生计，二者都不可偏废。对于企业来说，每一天的停工都意味着经济上的损失，对于个人来说，只有复工，日子才能越过越好。从全社会来看，能不能尽快让经济马达正常发动起来，能不能让符合条件的企业尽早复工，事关经济社会发展大局，与就业和民生保障息息相关。因此，非疫情防控重点地区，当前就是要以实行分区分级精准防控为抓手，统筹好疫情防控与经济社会秩序恢复，不能缓一缓、等一等。

复工的脚步要更稳健。复工之后，做好防疫是首要“大考”，从口罩供应到错峰上下班，从配套供应到加强防疫健康管理，都需要根据疫情发展和企业的实际情况而精准施策。如果复工防控不到位，企业的生产经营不仅不能恢复，反而会受到拖累，让之前的防疫工作前功尽弃。因此，打造安全环境，确保员工能够在一个安全放心的工作环境中完成工作，对每一家企业来说都是一个考验，需要科学细致安排，容不得半点大意。

政策给力，企业努力，目前，不少企业生产正逐步走上正轨。没有过不去的冬天，春暖花开的日子终将到来。疫情击不垮中国经济，只要我们坚定信心，不被问题和困难吓倒，科学防治、精准施策，尽最大努力降低疫情影响，就一定能战胜各种风险和挑战，保持经济平稳运行和社会和谐稳定。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn