经济运转起来，才能抗疫发展两不误

甘肃省兰州市牛肉面馆已分批次有序恢复营业。2月19日，在兰州市西固区一家牛肉面馆，工作人员领取制作好的牛肉面，准备交给在面馆外等候取餐的市民。

杜哲宇摄（新华社发）

2月19日，西藏拉萨经济技术开发区内的企业员工在有序工作。

新华社记者 普布扎西摄

2月17日下午，山东济南轻骑铃木产业园里的生产线上，工人们正在忙碌着，组装、调试、检测，一道道工序面前，工人们一丝不苟……近日，和轻骑铃木一样，各地企业陆续复工复产，各地各部门在切实做好防控工作的前提下，出台了一系列政策措施，加强产需衔接，既为疫情防控提供更好保障，又切实维护了正常经济社会秩序。

作为生产一线的员工，网友“佐罗”为能投入到复工当中而“感到自豪！”在网友“李恒三”看来，疫情防控阻击战为复工复产提供了安全稳定环境，而复工复产则为打赢疫情防控阻击战提供了物质保障。网友“乔贵春”留言说，“这次疫情是对我国治理体系和能力的一次大考，要统筹做好疫情防控和经济社会发展，两方面都要抓好。”

多地迎来新一年的忙碌

随着企业的复工，多地城市迎来了新一年的忙碌，返岗专列、点对点服务、网络招聘……各地各行业复工进展如何？

2月18日，根据中国经济网一篇题为“各地国企大面积复工复产”的报道，据不完全统计，截至2月12日，全国各地国企已实现大面积复工复产，其中涉及民生保障的各地国企在春节假日期间也保持了良好运转。

2月17日，澎湃新闻发布《出示复工短信再测温进楼，南京西路商圈的上班高峰井然有序》一文，描述了“复工后城市早高峰的一个缩影”：“随着上海市各企业单位陆续复工，返岗的人流量也较前几日有明显增幅。位于静安区南京西路上的兴业太古汇里，原本空荡荡的广场在早高峰期间逐渐‘热闹’起来。行色匆匆的白领们在民警及物业安保力量的引导下，有条不紊地进行体温检测及简易的清洁消毒后进入楼宇。”

2月17日上午，位于广东佛山狮山镇的一汽-大众华南基地二期焊装车间，949台库卡机器人的手臂上下摆动、整齐划一，587名员工戴着口罩，在各自岗位上忙碌着。“广东是制造业大省，珠三角是全球产业链上重要的一环。随着珠三角制造业机器声隆隆响起，全球产业随之振奋。”金羊网上的一篇文章指出，“无数珠三角生产车间不等不靠，在做好疫情防控的前提下，已经复工复产。”

2月17日上午，位于湖南长沙市天心区豹塘路十字路口的牛聋子粉店金桂社区店老板叶先生忙碌起来，在烟火升腾中，他擦去门外黑板上“只限外卖”几个字，打开大门，正式营业。根据微信公众号“长沙晚报”的文章，为避免堂食用餐时人员密集，该店特别推出了“堂食一人一桌一凳”服务。

网友“洁仪”留言说：“每一个平凡的人，都在为社会的正常运转出力。”在网友“小善”眼中，“循序渐进，生产生活秩序正在有序恢复。”网友“远方”认为，“防控措施得当，就应该逐步复工复产。”

“从积极组织蔬菜等副食品生产，到加强物资调配和市场供应，再到保障煤电油气供应，每个环节都夯实了，我们的社会运转就会更正常，群众的生活秩序就会井井有条。”人民日报客户端发表的评论这样指出。

利好措施驰援企业

2月16日，全国首趟“复工专列”抵达杭州东站，来自杭州的60多家企业的近300名员工安全“回家”。2月17日，第二列杭州复工人员定制专列，从成都驶出。一下车，员工们就收到了一个信封，信封里装的是口罩。

根据人民日报中央厨房-麻辣财经工作室推出的文章，日前，杭州市向铁路部门申请开行“复工专列”，对外来就业人员集中的贵州、四川等部分省市，“包高铁”运送务工人返杭复工。不仅是杭州，义乌、宁波、绍兴、海宁等诸多城市均出台多项举措，支持企业复工复产。

从多方保障、财税扶持、金融服务再到支持创新，多部门连续出台多项利好措施，驰援中小企业共渡难关。工信部2月11日召开全国工业通信业企业复工复产电视电话会议，提出支持央企、地方国企和大企业采取扩产、转产、新建等方式，最大限度发挥生产潜能，组织开展产业链协作，带动产业链上下游企业复工复产。

根据《大众日报》的报道，复工面临“招工难”，山东省公共就业和人才服务中心采用大数据手段，定向向有求职意向的求职者发送招聘信息；同时，人社部门利用山东公共招聘网、山东高校毕业生就业信息网及各地招聘平台，广泛开展线上招聘活动。

日前，广东省广州市贸促会为当地一家外资企业出具了一份新冠肺炎疫情不可抗力事实性证明，为该企业避免了因疫情原因造成的船舶滞港费。“这种帮助企业挽回因疫情带来的损失、推动恢复生产秩序的做法值得称道。”人民日报客户端的文章指出，“在做好防控工作的前提下，积极推动企事业单位复工复产，帮助受疫情影响较大的企业渡过难关，正是当前各地各部门的应尽之责。”

在河南洛阳，通过“掌上洛阳”客户端，市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部办公室发布通知，对各建筑施工工地复工复产后必须做到的各项防控措施、对施工工地“返工”人员疫情筛查工作等分别提出要求。

根据华龙网-新重庆客户端报道，长安福特一级供应商现已复工78家，在重庆两江新区的51家供应链企业全部复工复产，保证了现阶段得以顺利复工。长安福特汽车有限公司执行副总裁赵非说，“两江新区专门派出企业服务员联系我们，为我们及时解决了上百个大大小小的问题。”

网友“白惠平”留言评价说：“实在的才是最好的。”网友“人民7y99k”留言说：“兼顾疫情防控与企业生产，积极作为，保障全方面工作共同推进。”网友“Xiong Ha”表示：“防疫生产两不误，发展才是硬道理。”

对发展前景有信心

近日，人民网推出了“‘复工复产进行时’”系列报道，其中，多家企事业单位表示，虽然疫情给企业正常运转和生产经营造成了实际困难，但在国家政策保驾护航下，企业对下一步的发展前景有信心。

2月17日，微信公众号“侠客岛”推出题为“给我两个月，订单没问题！”的文章，讲述了参加德国法兰克福春季国际消费品展的中国中小企业主的经历，其中写到，“浙江一家做拖把的企业，自开展日起每天都有客户，昨天已经当场订合同，有一柜成交量。”来自河北一家会展公司的崔翔勇在朋友圈贴出了一张谈判本的照片，三天时间，客户名片已经装满了整个本子。“一切安好。危机中的机遇是实实在在的。中国的制造企业必能稳步渡过难关。”

金羊网的报道说，现今，广东省云浮市云安区越来越多企业复工，体现了企业的信心。“企业的原料运得进来，产品运得出去。”广东惠云钛业股份有限公司负责人表示，云安区物流运输绿色通道便利了企业运营。

“在防疫的前提下，全力保障工厂复工复产。”在《三湘都市报》的报道中，山河智能商务总监常进强介绍，截至2月18日，山河智能共3500人复工，复工率90%，旋挖、挖掘机等公司全系列产品均已复工生产，同时，当下正值工程机械行业的销售旺季，山河智能今年上半年的生产订单已排满，公司正在加班加点生产。“看到公司受疫情的影响越来越小，就觉得自己的工作没有白费。”

“振奋人心，经济运转起来，才能更好地抗疫。防疫和发展经济都要硬。”网友“46123691”留言说。

“疫情挡不住春天的来临，也挡不住人们对明天的信心。”网友“民”用富有感情的语句留言说，“这信心，靠的是积极作为、有效调度、扎实保障。打赢疫情防控阻击战这场硬仗，离不开精心保障、紧密组织、依法作为。只要我们坚定贯彻落实中央的各项部署，就能把疫情对经济社会发展的影响降到最低，努力实现今年经济社会发展目标。”