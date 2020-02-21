期盼早日打赢这场“战疫”

朱祖良（左一）和医疗队员在汉阳方舱医院

“我也到武汉了。”2月17日，四川省广汉市驰援湖北医疗队成员朱祖良收到了妻子的短信。

“你昨天刚说要来武汉支援，今天就到了。你一定要小心谨慎，做好防护措施。”朱祖良回复了妻子的信息，心情却久久不能平静。

“你都去武汉支援了，我也要去！”出发前一天，妻子才告诉朱祖良，她怕丈夫因为担心而阻止她去。“其实我很了解她的脾气。”朱祖良说，“我要来武汉时，她全力支持我，现在我也应该支持她。”

朱祖良和妻子都是医生。结婚近20年，夫妻俩相知相守，生育了两个可爱的女儿。新冠肺炎疫情发生后，夫妻俩一直密切关注疫情发展。得知武汉亟需医护人员支援，两人都第一时间向各自的单位提交了请战书。

“抗疫战场，党员应当冲锋在前。我们夫妻俩都是共产党员，不过我妻子是‘老’党员，我还是一名新党员。”朱祖良说，他在出征武汉当天，和医院另外两名同事一起火线入党。“党员的身份让我们觉得骄傲，也让我们觉得自己的责任更重。”

“你安顿好了吗？我还是给你说一下在这里工作的注意事项。”忙碌完在汉阳方舱医院的工作，朱祖良给妻子打电话，告诉她关于自身防护、隔离设备消毒、防护服穿脱等方面的经验。“我早来武汉一个多星期，已经有经验了，有必要提醒她一下，她也可以转告给队友们。”

这一通电话说了20多分钟，没有甜言蜜语，只有嘱咐叮咛。虽然同在武汉，但不同岗位、不同职责、不同作息，夫妻间打通一个电话也不容易。

“朱医生来武汉后，一直在自己的岗位上积极努力救治病人。虽然他很担心妻子，但是为了不影响妻子的情绪，让她可以专心投入救治工作，他将这份担心深深埋藏在心底。”同朱祖良一起从广汉驰援武汉的护士张文清说。

朱祖良和妻子都上了前线，两个女儿只能交托给老人照顾，12岁的大女儿在奶奶家，2岁多的小女儿在外婆家。

“爸爸，我想你了！”视频通话那头，小女儿大声呼唤。

听到小女儿稚嫩的声音，朱祖良期盼早日打赢这场“战疫”，与妻子一同回家。