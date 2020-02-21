“初心和使命让我们勇敢逆行”

彭婧（右）与同事在社区

“不是社区工作者没有家，是职责让他们舍小家顾大家……”近日，一首《致敬社区英雄》的小诗让不少人心头涌起感动。

彭婧就是这样一名“社区英雄”。别看她才三十出头，却有着11年的社区工作经验。作为武汉水岸星城社区书记，她守护着社区4383户11028名居民的安定生活。

但突如其来的疫情给彭婧的工作带来巨大挑战。“就好像我本来需要负担200斤的重量，现在担子一下子增重到了1000斤。”彭婧打了一个比方。

千斤重担之下，文弱姑娘变成了“铁娘子”。

疫情当前，彭婧顾不上回家过年，更没时间考虑风险，便一头扎进了社区防疫工作中。登门摸排发热患者、做好各类疫情报表、采买生活用品送上门、跑遍街巷帮老人带药、夜里巡视社区播放广播……

居民多、人手紧，一名社区工作者要面对三四百户居民。一天工作下来，彭婧要处理上千条工作信息，打上100多个电话，只能睡不到5个小时。

“要做到问心无愧，要对得起我们的居民。”她时常对身边的同事这样讲。

在彭婧等社区工作者的共同努力下，水岸星城社区不仅实现了“应收尽收，不漏一人”，而且近一周都没有再出现发热患者。

彭婧的辛劳和坚守，不仅换来居民的暖心、安心，更得到了社区群众的理解、支持。

“社区工作者真的太不容易了！”一位志愿者忍不住感叹，“我跟着他们走访了半天，回去之后腿疼了整整一天！”彭婧介绍，不少党员、志愿者和下沉干部在亲身参与社区防疫工作后，后来都成为了社区开展工作的“义务宣传员”。

还有一位回湖北枣阳过年的社区住户，春节期间听说社区防疫资源匮乏后，在老家跑了30多家药店，凑出43瓶消毒酒精，驱车往返6个小时，送到武汉城外，交到彭婧手上。

“我看到他的时候，真的忍不住哭了。身在外地还惦记着我们，后来又第一时间提交‘返汉申请表’，主动申请回社区当志愿者。”回想起来，彭婧依然感动不已。

坚守岗位一个多月，彭婧顾不上回家看一眼。“现在，孩子每天跟我视频，第一句就是‘妈妈，你什么时候能回来？’”她略带哽咽地向记者讲道。

前几天是儿子7周岁的生日，彭婧只能在工作岗位上为孩子送上祝福：“在今年这个特殊的情况下，妈妈整天忙得不可开交……你今天7岁了，妈妈只希望你一生平安、健康、快乐！”

打开朋友圈，记者看到彭婧转发了那首《致敬社区英雄》，她写道：“我们不是不害怕，是初心和使命让我们勇敢逆行！”