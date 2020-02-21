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国家医保局

对新冠肺炎患者医疗费用单独列预算

2020年02月21日09:09 来源：人民网－人民日报海外版

记者从今天举行的国务院联防联控机制新闻发布会上获悉：2月19日，除湖北以外，全国新增确诊病例45例，新增疑似病例397例，新增死亡病例6例，重症病例减少45例。新增确诊病例总数已连续16天下降，湖北省以外省份新增确诊病例数均在10例以下或无新增确诊病例，新增死亡病例数一直保持在较低水平。全国新增治愈病例数连续第二天超过新增确诊病例数，差值继续扩大，说明医疗救治效果明显，救治压力正逐步减轻。

国家医保局医药管理司司长熊先军介绍，为确保收治的医疗机构不因支付政策影响救治，在新冠肺炎疫情的特殊时期，医保部门及时调整了专治医疗机构的总额预算指标，对新冠肺炎患者医疗费用单独列预算，不占用当年的总额预算指标。为缓解医疗机构垫资压力，医保经办机构向专治医疗机构预付专项资金，专门用于新冠肺炎的医疗救治。医保经办机构根据医疗机构的需要，确保及时结算，保证救治工作的顺利进行。截至2月19日，各省（区、市）及新疆生产建设兵团，医保部门提前拨付定点救治医疗机构的专项资金171.79亿元，其中湖北预拨付30.16亿元，武汉市预拨付9.02亿元。从目前确诊和疑似患者实际发生的医疗费用来看，预拨付资金能够满足现阶段的医疗救治需要。（记者熊建）

(责编：李轶群、许晓华)


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