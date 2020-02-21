希腊雅典商务孔子学院师生为中国加油。

新冠肺炎疫情发生以来，世界各地孔子学院及所在大学或以各种形式送上真挚祝福，或伸出援手捐助物资，与中国同心抗“疫”。

“我们始终在一起”

美国阿尔弗莱德大学孔子学院在一年一度的迎新春文艺晚会上，向大学师生和社区民众发出援助倡议并得到积极响应，当地民众纷纷在“阿尔弗莱德与武汉心连心”海报上签名。

社区居民苏珊说：“我能感受到武汉人民遭受的痛苦，我们一起来帮助武汉。”音乐系教授克劳说：“我没去过武汉，但等疫情过去之后，我要去武汉，相信武汉一定会战胜困难。”

白俄罗斯国立大学共和国汉学孔子学院院长阿纳托利·托济克教授很多年来的工作和生活都跟中国有关，是中国人民的老朋友，对中国怀有深厚的感情。新冠肺炎疫情爆发以来，他不仅用实际行动支援中国，还通过视频表达了对中国人民的坚定支持和衷心祝福。

阿纳托利·托济克说：“亲爱的中国朋友们，对我和我的家庭来说，中国是第二故乡。现在，中国人民正在经历一段困难时期。在中国历史上，这样的困难时期有过多次。每经历一次困难，中华民族就变得更加团结、强大，所以我和白俄罗斯人民都认为，中国一定可以战胜这次疫情。我们向中国的医护人员和科研工作者的奉献精神表示由衷赞赏，向中国社会面对突如其来的灾难时的应对表示敬佩。”

目前，白俄罗斯国立大学共和国汉学孔子学院已经开始新学期的教学工作，近500名白俄罗斯民众在这里学习汉语。“我们像从前一样和中国同事、老师们一起愉快地共事。希望在不久的将来，可以共同庆祝这场疫情战斗的胜利。” 阿纳托利·托济克说。

马拉维大学孔子学院外方院长Damazio Mfune博士在新冠肺炎疫情爆发之初，就对在孔院的中国同事说：“面对疫情，我们始终在一起！因为我们生活在同一个地球村！”

Damazio Mfune说：“埃博拉疫情爆发时，非洲曾遭遇了同样的磨难。我们非常感谢中国政府派遣了医疗队。我们不会忘记那些曾冒着生命危险前来非洲帮助我们建立医疗诊所的中国人民！因为中非人民携手与共抗击这些流行病，我们最终赢得了胜利！此时我更有理由相信，中国人民也能从这些宝贵的战斗经验中探索出有效的方法，再次赢得抗击新型冠状病毒战斗的胜利！”

伸出援助之手

在获悉武汉等地急需防护物资消息后，世界各地孔院及合作院校纷纷组织捐助，将一批批防护物资运往中国。

闻知新冠肺炎疫情爆发，阿尔弗莱德大学校长Mark Zupan第一时间向中方合作院校中国地质大学（武汉）致信表达关切和祝愿，同时组织捐助。目前，阿尔弗莱德大学已分3批将捐赠物资发往中国。

美国肯塔基大学校医疗系统捐赠了专业防护服、护目镜和医用手套并已运抵武汉。“虽相隔万里，但我们时刻关心着正在与病毒作斗争的中国人民。在这一困难时期，国际学生和学者服务处、中国项目办公室和肯大孔子学院与学校其他所有学院和部门合作，以确保中国学生得到良好支持和照顾。”肯塔基大学校长在致中国学生家长的信中如是写道。

随着新冠肺炎疫情的爆发，越来越多的孔院伸出援手。南卡罗莱纳大学孔子学院联合多个华人组织发起救助基金倡议书，并将筹集到的资金购买急需医疗用品寄往武汉。埃及开罗大学孔子学院动员师生捐款，1月25日即将首批捐款发往武汉市慈善总会。俄罗斯新西伯利亚国立技术大学孔子学院在当地物资条件紧缺的情况下，筹集近5000只医用口罩。泰国华侨崇圣大学校长代表全校师生向中国表示诚挚的慰问，通过孔子学院捐赠500万泰铢帮助新型冠状病毒肺炎患者。韩国国立济州大学商务孔子学院的老师主动捐资捐款，为对抗疫情贡献力量。

正如希腊雅典商务孔子学院的师生所言：“虽然我们素未谋面，但希望你们都平平安安。抗击病毒，我们与你们同在，让我们共渡难关！”