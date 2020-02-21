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西班牙师生：

“和中国心连心”

黄小捷

2020年02月21日09:09 来源：人民网－人民日报海外版

西班牙新东方文化学院师生为中国加油。
　　西班牙新东方文化学院供图

面对新冠肺炎疫情，让我们感到欣慰的是，西班牙民众对华人的态度是温暖的。

以我所在的西班牙新东方文化学院对外汉语班的西班牙学生为例，面对疫情，学生并未请假。相反，我们在今年2月初还开设了一个新班。同时，预计要开的中国哲学课还没等到正式发消息，就已经有不少西班牙学生报名了。

负责新东方文化学院对外汉语班的马若兰副院长就是最好的例子，她一边关注着中国疫情，一边鼓励我说：“我相信中国政府有能力抗击疫情，中国人也一定能够共渡难关。因为我曾在上海见证过中国人在抗击非典时所表现出来的能力与勇气！”

为了给中国抗击疫情加油，马若兰老师把2月8日的对外汉语课调整为主题课 “来自西班牙的元宵节美好祝福”。在她的带领下，师生一起参与，用汉语表达对中国抗疫的援助。“武汉加油！”“中国加油！”“我们和中国心连心！”——教室里到处是师生们的温暖呼声，连四五岁的小朋友也跟着喊:“武汉加油！中国加油！”这堂主题课除了传递了满满的正能量外，还传递了中国和西班牙两国之间的情谊。

就像马若兰老师所言：“我相信，在不久的将来，随着疫情被控制，中国仍将焕发出独特的智慧与活力。”

（作者为西班牙新东方文化学院副院长）

(责编：李轶群、许晓华)


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