战“疫”，湖北退伍老兵有作为

“不用记住名字，我们就是几个老兵！”

新冠肺炎疫情防控期间，湖北武汉市东湖高新区豹澥街道5名退役老兵主动要求参与街道防疫工作，负责街道3个公共厕所、6个地埋站、2个隔离区的卫生消毒。有人问他们的名字，这些老兵这样回答。

面对疫情防控压力大、任务重、人员缺的实际困难，湖北各地退役军人主动请战，以各种形式投身疫情防控一线，用实际行动践行了“若有战，召必回”的誓言。

主动请战守初心

面对疫情，有一群退役老兵坚守在战“疫”一线，保证关键行业正常运转，守护人民群众生命健康安全。

“我毕业于军事交通学院，能驾驶多种型号车辆，请求到一线驾驶救护车辆。作为一名党员，又是一名部队转业干部，感觉自己的能力还没有全部发挥出来。能多做一点，就多做一点……”

这份请战书来自武汉市东湖高新区建设局军转干部姚俊林。疫情暴发后，他主动申请参加疫情防控，负责紧急物资运输保障车辆协调等工作。

咸宁市崇阳县退役军人罗浩主动请缨参战，在抗疫一线连续奋战6天6夜，一人驾车护送30余人到颐和医院进行集中观察。

赤壁市血吸虫病防控所退役军人党员田建龙，从正月初四紧急抽调到市疾控中心至今，一直奋战在发热病人运输车辆消毒工作一线，平均每天要消毒100多台次。“要说不怕那是假的，但我是军人，是共产党员，危急关头必须上。”

在这场全民抗疫的战斗中，很多家庭全家总动员，构筑起基层疫情防控的坚强堡垒。

武汉市东湖高新区龙泉街退役军人徐正喜和儿子徐攀主动报名参加该区退役军人疫情防控突击队，负责疫情防控检查、社区大门体温检测和其他应急工作。徐正喜近30年军龄，是覃庙村6组义务宣传员、信息员，负责宣传科学防疫知识，做好村民体温检测工作；儿子徐攀身强力壮，主动请缨去防控检查点值守。

襄阳市谷城县城关镇安家岗村退役军人服务站站长、党支部书记尚安仁和小儿子尚坦都是退役军人。除夕以来，尚安仁和儿子儿媳一家四口，一直奋战在抗疫一线，没有休息过一天。

紧急驰援建医院

“再累我们也得咬牙坚持！”在雷神山医院建设时，宜昌市秭归县茅坪镇退役军人付伟和工友们相互鼓劲。

付伟在湖北安防协会工作群中看到参建雷神山医院倡议书，立刻报了名。工期时间紧、劳动强度大，“看到这么多志愿者日夜奋战，感觉特别震撼。相信武汉人民一定会早日走出疫情阴霾。”

在举世瞩目的雷神山医院、火神山医院建设工地上，处处可见退役军人忙碌的身影。他们以让人惊叹的“中国速度”高质量完成建设任务。

恩施土家族苗族自治州鹤峰县燕子镇退役军人龚涛、覃丰、陈潜，得知雷神山医院工地缺少劳务人员，立即向中建三局工程有限责任公司请战，并组建9人鹤峰志愿者工程队驰援武汉，在工地投入弱电安装工作，每天工作时长达14.5小时。队长龚涛的目标是：“9个人去，9个人回，一定要将他们平平安安地带回家。”

应城市黄滩镇退役军人许起飞，曾经荣立三等功。为支援火神山医院建设，将自家种植的500斤大白菜、500斤小白菜、10大箱鸡蛋、1000斤胡萝卜无偿运送到火神山建设工地。他说：“只要有需要，老兵种的菜还会再捐赠！”

黄冈市黄梅县柳林乡的王锦主动参与武汉火神山医院建设，京山市3名退役老兵积极参与建设京山“小汤山”医院。在支援大别山区域医疗中心建设的志愿者队伍中，有不少是退役军人。“与前线医护人员相比，我在后方搞保障出点力又算得了什么呢！”老兵周成瑞说。

志愿服务显真情

前不久，湖北省退役军人事务厅牵头制作发布歌曲MV《一眼就认出你》，向全体奋战在抗击新冠肺炎疫情一线的现役军人和退役军人致敬。

面对疫情，湖北省广大退役军人文艺工作者纷纷行动起来，开展形式多样的文艺作品创作，鼓舞军民合力战疫情。

湖北省退役军人事务厅党组启动战时机制，坚持全系统一盘棋，统筹推进疫情防控工作。省、市、县、乡、村五级退役军人事务工作体系上下联动、齐抓共管，同时广泛发动广大退役军人积极参与疫情防控工作，构建全方位、立体式、多层次疫情防控工作体系。

湖北各地退役军人纷纷组建志愿者服务队，在当地统一安排下，走访摸排返乡人员、上门测量体温、宣传防控知识，开展道路卡口执勤、垃圾清运处理、全城清洗作业、公共区域消毒等工作，成为基层疫情防控的排头兵、宣传员和卫生员。

恩施州恩施市、鹤峰县退役军人志愿者活跃在大山深处抗疫一线，他们与村、社区干部和医务工作者一起，张贴宣传标语、上门测量体温、对公共区域消毒，组成车队接送医务人员。退役军人谭远彪每天要在检查点执勤12个小时，他说：“人民需要我，老兵就要冲锋在前。”

十堰市竹山县退役军人王小勇在微信朋友圈发出倡议书：“一名退伍老兵，现携厢式货车一台，竹山境内需要运输防疫物资请与我联系，免费运输，随叫随到！”同是退役军人的孙刚、陈全坤以及志愿者何庆斌、雷霆等加入王小勇组织的“老兵突击队”，大家自费加油、自带干粮往返十堰城区和竹山，义务运送防疫物资近20吨。

“最美”军人上前线

在这个没有硝烟的战场上，湖北模范退役军人、最美退役军人挺身而出、冲在一线。

湖北省2019年度模范退役军人、黄石市公安局民警吴世文利用微博微信粉丝超过4万人的“小警文哥”微博、微信公众平台，24小时在线为网友提供服务，通过发布致全市网民的一封公开信，对“黄石一发热病人从医院跑回家”等网上不实信息公开辟谣。

湖北省2019年度模范退役军人沈继军是宜昌公交集团的一名驾驶员。作为B1路“全国预备役军人示范线”一班班长的沈继军，第一时间报名参加接送医护人员驾驶任务。他说：“作为一名退役军人，在国家和社会需要的时候就得挺身而出。医护人员们在前线奋力救治，我为他们上下班保驾护航！能和他们一起战斗，是我无上的荣光。”

湖北省2019年度模范退役军人、孝感市孝昌县志愿者联合会会长余仁俊带领志愿者全力投身疫情防控工作，向孝昌县转赠医护用品，为当地医院解了燃眉之急。

湖北省2019年度模范退役军人、天门市鸿远马铃薯专业合作社理事长梁红清自发组织成立了合作社抗疫志愿服务队，坚持每天向城区配送500份细选精包的甘蓝和娃娃菜，解决了老百姓吃菜难的问题，减少了人员流动和疫情传播的风险。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 11 版）