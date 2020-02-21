防控疫情向世界展现负责任大国形象

新冠肺炎疫情发生以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下一心，全力应对，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，14亿中国人民汇聚起防控疫情的磅礴力量。中国为防控疫情采取的强有力措施，不仅是对中国人民健康负责，同时也为维护世界公共卫生安全作出了巨大贡献，得到世界卫生组织和许多国家的充分肯定和高度评价，向世界展现了一个负责任大国的形象。

努力维护中国人民和世界人民生命安全和身体健康。新冠肺炎疫情发生后，中国始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，严格落实早发现、早报告、早隔离、早治疗的举措，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，集中优势医疗资源和技术力量全力救治患者。当今世界，各国相互依存、休戚与共，人类生活在一个你中有我、我中有你的地球村里。中国人民同舟共济抗击疫情，不仅最大程度维护中国人民生命安全和身体健康，也在最大程度维护世界人民生命安全和身体健康。正是由于中国采取强有力的防控措施，疫情才没有在国际上大规模扩散蔓延。世界卫生组织总干事谭德塞表示，中国努力控制病毒源头，限制疫情传播，为世界其他地区防控工作争取到宝贵时间。如果没有中国努力，全球病例会远高于此。许多外国政要都对此作了高度评价。阿尔及利亚总统特本表示，中国政府为抗击疫情付出巨大努力，为保障国际和地区公共卫生安全作出积极贡献。美国美中合作委员会会长范波表示，新型冠状病毒是人类共同的敌人，中国人民抗击疫情的斗争为全人类作出了巨大贡献。

本着公开透明态度开展国际合作，维护地区和世界公共卫生安全。传染性疾病是人类社会面临的共同挑战，需要国际社会通力合作，共同应对挑战。新冠肺炎疫情发生后，中国本着公开透明态度，及时向国内外发布疫情信息，及时向世界卫生组织以及有关国家和地区作了通报，并邀请世界卫生组织等相关专家前往武汉实地考察，加强与国际社会合作。中国用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列，为国际科研力量共同研制有效药物和疫苗、开发诊疗工具和完善诊疗方案提供了有力支持，努力维护地区和世界公共卫生安全。德国总理默克尔认为，中国应对新冠肺炎疫情“保持公开透明，并积极开展国际合作”。英国《自然》杂志网站日前发表美国疾病控制和预防中心全球健康中心前高级官员约翰·恩肯加松的文章说：“中国政府采取的一系列举措，对国际社会认识这种新病毒并遏制其蔓延至关重要。中国在有效应对传染病方面取得显著进步。”

抗击疫情的经验为其他国家提供借鉴。疫情是对国家治理体系和治理能力的大考。新冠肺炎疫情发生后，全党全军全国各族人民坚决贯彻习近平总书记提出的坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，迅速在全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面，充分彰显了中国的制度优势和治理能力，得到国际社会的高度评价。谭德塞认为，“中方行动速度之快、规模之大，世所罕见，展现出中国速度、中国规模、中国效率，我们对此表示高度赞赏。这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴。”对于火神山医院和雷神山医院在很短时间内建成并交付使用，许多国外媒体给予充分肯定。美国《洛杉矶时报》刊文说，这体现了中方抗击疫情措施有力、行动高效。

（作者为南昌工程学院马克思主义学院院长）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 09 版）