深入理解和贯彻疫情防控工作总要求

内容提要

习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示精神，为我们打赢疫情防控阻击战提供了根本遵循。我们要坚定信心，凝聚打赢疫情防控阻击战的精神力量；同舟共济，形成打赢疫情防控阻击战的强大合力；科学防治，提升打赢疫情防控阻击战的水平；精准施策，增强打赢疫情防控阻击战的效能。

新冠肺炎疫情发生以来，习近平总书记作出一系列重要指示，多次主持召开会议，深入基层调研指导，对疫情防控工作进行研究部署、提出明确要求，强调要按照坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，全面开展疫情防控工作。习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示精神，既是方向也是部署，既是动员也是指令，为我们打赢疫情防控阻击战提供了根本遵循。全党全军全国各族人民坚决贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，经过艰苦努力，疫情形势出现积极变化，防控工作取得积极成效。

坚定信心——凝聚打赢疫情防控阻击战的精神力量

信心是力量的源泉。面对风险挑战，坚定信心至关重要。只要有信心，就会愈挫愈奋、愈战愈勇，否则就会不战自败、不打自垮。习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示，深刻阐明了坚定信心、增强信心对于打赢疫情防控阻击战的重要意义。

面对疫情防控的严峻复杂形势，习近平总书记提出了“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，坚定信心是摆在第一位的。习近平总书记强调，“以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住”“宣传舆论工作要加大力度，统筹网上网下、国内国际、大事小事，更好强信心、暖人心、聚民心”。在同一些外国元首通话中，多次强调我们有信心打赢这场疫情防控阻击战。

面对突如其来的疫情，我们有以习近平同志为核心的党中央的坚强领导，有习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引，有中国特色社会主义制度的巨大优势，有应对各种风险挑战包括重大疫情的丰富经验，有新中国成立70多年来特别是改革开放40多年来社会主义现代化建设积累的雄厚物质和技术基础，有历经风雨考验而愈加坚强的14亿中国人民的共同努力，我们完全有信心战胜新冠肺炎疫情。疫情发生后，全党全军全国各族人民深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，抗击疫情各项工作迅速而有序展开，全国形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面，展现了我们的坚定信心。虽然疫情给我们带来很大挑战，但我们必胜的信心从未动摇。

同舟共济——形成打赢疫情防控阻击战的强大合力

中华民族自古以来就有同舟共济的优良传统。1998年抗洪抢险、2003年抗击非典、2008年汶川特大地震抗震救灾，中国人民始终同呼吸、共命运、心连心，在灾难面前不屈不挠、勠力同心。同舟共济是我们战胜一个又一个艰难险阻的重要原因。习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示，对同舟共济打赢疫情防控阻击战作了深入阐释和全面部署，推动形成打赢疫情防控阻击战的强大合力。

同舟共济打赢疫情防控阻击战，就要坚持全国一盘棋。坚持全国一盘棋，调动各方面积极性，集中力量办大事，是我国国家制度和国家治理体系的显著优势之一。习近平总书记指出，“疫情防控要坚持全国一盘棋。各级党委和政府必须坚决服从党中央统一指挥、统一协调、统一调度，做到令行禁止。各地区各部门必须增强大局意识和全局观念，坚决服从中央应对疫情工作领导小组及国务院联防联控机制的指挥。”无论是强调“疫情防控不只是医药卫生问题，而是全方位的工作，各项工作都要为打赢疫情防控阻击战提供支持”，还是建立19个省份对口支援湖北省武汉以外地市的机制，都是坚持全国一盘棋的重要体现。

同舟共济打赢疫情防控阻击战，就要万众一心打响疫情防控的人民战争。疫情发生后，我们全国动员、全面部署、快速反应，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争。习近平总书记强调，“要广泛发动和依靠群众，同心同德、众志成城，坚决打赢疫情防控的人民战争”“广泛动员群众、组织群众、凝聚群众，全面落实联防联控措施，构筑群防群治的严密防线”。习近平总书记的这些重要指示，为我们打赢疫情防控的人民战争指明了方向。“人心齐，泰山移”。只要形成人民战争的汪洋大海，我们就一定能战胜疫情。

在习近平总书记重要讲话和重要指示精神指导下，在党中央集中统一领导下，中央应对疫情工作领导小组及时研究部署工作，国务院联防联控机制加大政策协调和物资调配力度，各地区各部门积极履职尽责，各党政军群机关和企事业单位等紧急行动、全力奋战。一方有难，八方支援。全国各地纷纷支援武汉、支援湖北，19个省份进行对口支援。在疫情防控斗争中，广大医务工作者奋力拼搏在救死扶伤的第一线，一大批专家学者深入疫情一线为科学防控出谋划策，人民解放军官兵冲锋在抗击疫情的前线，广大建设者为新建改建医院昼夜奋战，无数基层干部、公安干警、社区工作者、志愿者坚守在人民群众需要的地方……同舟共济、万众一心，我们形成了打赢疫情防控阻击战的强大合力。

科学防治——提升打赢疫情防控阻击战的水平

工欲善其事，必先利其器。科学是我们打赢疫情防控阻击战的利器。习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示，对科学防治提出明确要求、作出重要部署。

战胜疫病离不开科技支撑。习近平总书记指出，“要科学论证病毒来源，尽快查明传染源和传播途径，密切跟踪病毒变异情况，及时研究防控策略和措施。”“要组织高校、科研院所、企业进行科研攻关，加大相关试剂、疫苗、药品的研发力度，争取早日取得突破。”同时强调，“要广泛普及科学防护知识，引导群众正确理性看待疫情，增强自我防范意识和防护能力。”科学这个利器在人与病毒等病原体的斗争中具有不可估量的作用，必将在这次疫情防控阻击战中发挥重要作用。

科学防治是一项系统工程，除了要加强科学救治、科研攻关，还包括以科学精神做好疫情防控各项工作。习近平总书记指出，“各级党委要科学判断形势、精准把握疫情，统一领导、统一指挥、统一行动。”2月12日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常委会会议，会议强调，“各级党委、政府和各级领导干部要扛起责任、经受考验，既有责任担当之勇、又有科学防控之智，既有统筹兼顾之谋、又有组织实施之能”。对于如何以科学方法防控疫情，习近平总书记也作出重要论述。比如，习近平总书记强调，社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。把社区这道防线守住，就能有效切断疫情扩散蔓延的渠道。全国都要充分发挥社区在疫情防控中的阻击作用，把防控力量向社区下沉，加强社区各项防控措施的落实，使所有社区成为疫情防控的坚强堡垒。

在习近平总书记重要讲话和重要指示精神指导下，科学防治工作正在紧锣密鼓推进。我们用创纪录短的时间甄别出病原体，及时主动同世界卫生组织和其他国家分享有关病毒基因序列；新冠肺炎诊疗方案不断完善，加快探索推广有助于阻断轻症转为重症的药物和治疗手段；加大药物和疫苗科研攻关力度，加快药物临床试验；等等。同时，武汉方舱医院的启用，火神山医院、雷神山医院的交付使用，定点医疗机构的增加，都体现着分级分类诊断救治的科学性……实践已经并将不断证明，战胜新冠肺炎疫情必须依靠科学、运用科学。

精准施策——增强打赢疫情防控阻击战的效能

在这场没有硝烟的疫情防控阻击战中，精准施策非常重要。科学防治疫情，必然要求因地制宜、因时制宜、因人制宜，也就是要精准施策。在习近平总书记关于疫情防控的重要讲话和重要指示中，精准施策是重要方法论。

做到精准施策，要求我们精准研判疫情、分清轻重缓急、辨明主要矛盾，有针对性地解决问题，把工作抓实抓细抓落地。习近平总书记指出，湖北和武汉是疫情防控的重中之重，是打赢疫情防控阻击战的决胜之地。武汉胜则湖北胜，湖北胜则全国胜。要采取更大的力度、更果断的措施，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住。习近平总书记还就做好疫情防控工作的着力点提出明确要求，比如，强调“控制源头、切断传播途径，是传染病防控的治本之策”，强调“要实行分级分类诊断救治，实现确诊者应收尽收”，等等。这些重要指示为我们精准施策提供了根本遵循。

做到精准施策，一个重要方面是要因地制宜，区分不同地区不同情况有针对性地做好疫情防控工作。2月12日，习近平总书记主持召开中共中央政治局常委会会议，会议强调非疫情防控重点地区要以实行分区分级精准防控为抓手，统筹疫情防控与经济社会秩序恢复。要按照科学防治、精准施策原则，以县域为单元，确定不同县域风险等级，分区分级制定差异化防控策略。这些都体现了精准施策的要求。

武汉的会展场馆等被改造为方舱医院，集中收治轻症患者；工信部与科技企业联动，运用大数据研判疫情趋势；上海浦东运用无人机远程测量体温，助力社区疫情防控；非疫情防控重点地区在确保做好防疫工作的前提下分类指导，有序推动各类企业复工复产……疫情防控关键时期，在习近平总书记重要讲话和重要指示精神指导下，全国各地按照精准施策的要求纷纷出台具有针对性的举措，既精准研判疫情，又分清轻重缓急，有力有序推进疫情防控各项工作，不断增强打赢疫情防控阻击战的效能。

（作者为中央党校原副校长、中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 09 版）