日本加大新冠肺炎疫情防控力度

据日本广播协会电视台2月20日报道，两名感染新冠病毒的“钻石公主号”邮轮乘客当天在医院死亡，这是该邮轮确诊病例首次出现死亡情况。至此，日本国内共有3人因感染新冠病毒死亡。截至20日，日本国内累计确诊新冠肺炎病例728例。其中，“钻石公主号”邮轮上共确诊634例。

连日来，日本国内感染新冠肺炎的人数持续增加，多名患者感染途径不明，日本疫情形势不容乐观。日本厚生劳动省呼吁，若疑似感染，避免马上到医疗机构就诊，而要先致电“归国者及接触者咨询中心”。厚生劳动省计划继续增加咨询中心的电话线路和门诊，并且24小时运转。

由于疫情形势变化，日本政府已把应对措施的重点从封闭口岸、减少人员流动，转向完善医疗体制。据悉，日本接收患者的医疗机构将从目前的726家增加至800家。“新冠肺炎患者人数可能继续增加。我们必须有所准备，制定新对策。”厚生劳动大臣加藤胜信建议，老年人和有基础疾病的人应避免前往人群聚集的场所，其他人群也要避免不必要的出行，同时再次呼吁企业推行在家办公和错峰出勤。

鉴于奈良县巴士司机、东京都和冲绳县的出租车司机等先后感染新冠肺炎，日本国土交通大臣赤羽一嘉称，已要求巴士、出租车等公共交通企业暂停让有发热症状的司机及员工上班。

即将在日本举办的一些活动也相继被取消。日本宫内厅称，原定于本月23日德仁天皇生日当天举行的民众朝贺活动停办；丰田汽车公司决定取消原定于28日在名古屋市举行的大型供应商大会；将于3月1日举行的东京马拉松赛，也将取消大众比赛，大幅缩减参赛人数。

为减少疫情对日本经济和社会可能产生的影响，日本政府近日召开会议，提出了一项共计153亿日元（1元人民币约合15.7日元）的紧急对策。该对策主要内容包括：重视受疫情影响的酒店民宿资金周转问题，日本政策金融公库等确保5000亿日元规模的应急贷款和担保额度；增加咨询中心的电话线路，力争提供更准确信息。

日本疫情形势变化以来，中国感同身受。得知日本新冠病毒核酸检测试剂不足，中方立即向日方表达提供协助意愿，并于近日向日本国立传染病研究所捐赠了一批试剂盒。中国驻日本大使馆表示，“病毒没有国界之分，需要国际社会共同应对。中方愿继续向日方提供力所能及的帮助，密切开展沟通合作，携手早日战胜疫情，共同维护两国人民健康安全以及地区和世界公共卫生安全。”

（本报东京2月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 16 版）