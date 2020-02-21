中医药第一时间介入战“疫”

2月15日，浙江杭州市西溪医院主要通过中医药疗法，成功治愈一名88岁的新冠肺炎患者。“这无疑增加了我们利用中医药防疫的信心。”参与治疗的杭州市中医药专家组副组长、杭州市中医院副院长林胜友说，该患者在收治后先采取常规西医疗法，但因年纪较大，加之患有慢性病，身体一度无法承受抗病毒药物，“转为中医疗法后，通过‘中药+干扰素雾化’，患者恢复很快。”

成功案例同样发生在湖州，56岁的女性重症患者通过中医药介入治疗，体温逐渐恢复正常，胸闷气急症状明显改善，短期内由重型转为普通型。据湖州市新冠肺炎中医药防治专家指导组组长、湖州市中医院副院长嵇冰介绍，目前湖州10例确诊病例，中医药已全程参与救治。

浙江各地善用中医药手段精准施策，有力有效推进中医药及早、全面、深度介入疫情防控阻击战。不仅如此，按照“中医救治关口前移、第一时间用上中药”的原则，浙江的中医药救治关口还从确诊病例前移至疑似病例。浙江省卫健委中医药管理局局长谢国建介绍：“在疑似病例未确诊前，中医师第一时间介入会诊，第一时间让患者用上中药，从各地和省级中医药攻关科研组反映来看，第一时间让患者用上中药后，发热、咳嗽等症状明显改善。”

1月24日，载有330余名乘客的新加坡TR188航班抵达杭州萧山机场，杭州市第一时间组织中医院向219名乘客配送中药预防方，对隔离医学观察人员及工作人员提供中药预防性干预。至2月8日隔离结束，按规定服用预防性中药的人员无一例被确诊阳性。“这充分体现了中医药在高危人群疫情预防中发挥的作用。”谢国建说。

在中医防治方案优化完善过程中，浙江省级中医高级别专家组、中医药防治专家指导组与各市专家组上下联动，结合国家方案，针对浙江季节气候特点、地理环境和浙江相关病例特征，先后调整优化4版中医药推荐方案，规范了中医药预防、病例治疗和治愈出院后康复的诊疗行为。

如今，浙江各地的许多医院，在对病人加服中药汤剂治疗之外，还在病房内开展中药香囊、穴位按摩等适宜技术和“八段锦”养生保健操。

目前，浙江已形成“密切接触者预防用方、疑似病例第一时间用上中药、中医师进隔离病房全程参与救治、康复期用中药恢复”的中医药防治体系。截至2月18日，浙江全省累计治愈出院544例，治愈率达46%；其中中医参与确诊病例救治1136例，占比96.84%，参与治愈病例493例、症状改善523例，疗效观察中120例。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 14 版）