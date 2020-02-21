黄冈战“疫”，防控更严更实更细

不足80公里，乘坐城际列车半小时即达，这是从武汉到黄冈的距离。

60多万，这是离汉通道关闭前夕，从武汉返回黄冈的人数。

1月21日首次确诊新冠肺炎病例12例，2月1日增至1000例，2月7日超过2000例……黄冈市一度成为湖北除武汉之外疫情最严重的地区，面临严峻考验。

2月10日，习近平总书记指出：“当前，湖北和武汉疫情形势仍然十分严峻，要采取更大的力度、更果断的措施，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住。”

2月13日召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议指出，孝感、黄冈等病例多的地区要立即采取和武汉市同等的排查、隔离、医疗救治等措施。

所有小区（居民点）实行全封闭管理，所有车辆从严管控，紧急再造两所“小汤山”医院……锚定实现“四类人员”应隔尽隔、应收尽收、应检尽检、应治尽治，黄冈正以背水一战的决心和勇气，集中精力、集中力量抗击疫情，全力为打好湖北保卫战打下重要基础。

在黄冈战“疫”处于胶着对垒的时刻，记者一行深入黄冈城乡，实地感受广大干部群众以更严、更实、更细举措，奋勇投身疫情防控阻击战。

网格化管理，地毯式排查

坚决切断传染源，阻断传播途径，防控措施数度升级

路上车少，几乎见不到人，经过几道交通管制关卡，很快到了黄州区赤壁街道建新社区。

见到社区干部夏雪时，她正忙着接电话，“要联系落实防护物资，要和居民沟通各种问题”。

社区是疫情联防联控的第一线，也是外防输入、内防扩散最有效的防线。建新社区既有集中居住的小区，又有分散居住的村组，人口2.67万，现有新冠肺炎确诊患者23人，疑似患者14人。夏雪坦言：“肩上担子重，压力大。但无论如何，都得挺住。”

这20多天，夏雪经历了黄冈疫情防控措施的数度升级。

1月23日24时，继武汉之后，黄冈在湖北第二个宣布暂时关闭出城通道。

2月8日起，黄冈对确诊患者、疑似患者、发热患者和相关密切接触者“四类人员”居住的楼栋实施封闭管理。

2月13日起，黄冈对所有小区（居民点）实行全封闭管理，所有车辆从严管控。

2月16日起，黄冈对市区主动就诊的发热人员、摸排出新发热人员的工作人员和举报新发热人员并查实的市民等给予奖励；对有病不报、拒不就诊者，依法严肃处理。

“必须与时间赛跑，把各项防控措施抓实抓细抓落地。”这些天，夏雪和社区党员干部迅速行动，封闭各小区和自然塆出入的121个路口，每个社区、村落只保留一条应急通道，安排专班24小时值守，目标直指“车辆不移动，人员不流动”。

防控任务重，社区人手紧张问题凸显。建新社区党委、居委会工作人员一共5人，另有网格管理员19人、生产小组组长6人，大家连轴转。网格员闻静负责4个生活小区214户656人，首要任务是拉网式排查。通话记录显示，从早上到下午，她几乎每隔两三分钟就要接打一个电话。“手机发烫，两个手机都快没电了。”

加强社区各项防控措施的落实，使社区成为疫情防控的坚强堡垒，推动各类防控力量下沉是关键。

黄冈抢抓疫情防控关键窗口期，以社区（村居）为基础单元，整合党员干部、网格员、民警、志愿者等力量，组成工作团队，分片包干，对全市所有人员的健康状况开展地毯式、拉网式全面排查，对排查出的发热病人进行隔离、留观、转诊、转运分类安排。

截至2月16日，黄冈共有近两万名市、县直属机关和企事业单位党员干部下沉社区，全市8900多名县乡干部，组建4139个疫情防控工作队，包保4133个社区（村居），实现全覆盖。全市已封闭主城区居民小区3499个、农村自然村塆40733个。

驱车探访黄冈部分乡村，记者看到民居墙面上涂写或悬挂着防疫宣传标语，进出村的路都设立了卡口。即便是进入小组或村民家中的小道也被管控起来，严格限制车辆和人员通行。

“不全面摸清底数，就打不好疫情防控阻击战。”黄冈市负责同志说。经过地毯式拉网排查，黄冈累计发现发热病人约1.3万人。

密切接触者，得到有序安置。记者驱车探访远离城区、四面环湖的齐安湖生态农庄。这里累计留观420人，已解除隔离131人，送诊11人，其中确诊5例。

黄州区人民医院急诊科主任凡进，自2月5日晚带领18名医护人员进驻这里，一直没回过家。他每天必做的一件事是按时报送信息，包括可用房间、入住人数、新增留观人数、送诊及解除人数等内容。

14天的隔离期，全封闭管理，对被隔离人员和医生来说都是考验。

一位85岁的老人起初几天测量体温挺正常，一直嚷嚷着要回家。不承想，到了2月16日凌晨，老人突然呼救。值守医生林力赶忙叫来转运车护送转诊，一直忙到第二天中午。

疫情当前，不尽责要问责。2月17日，黄冈市纪委监委公开通报了8起村组、社区、小区、居民点封闭管控措施落实不力典型问题。黄冈市委要求全市各级党员干部，在疫情防控最吃劲的关键阶段，认真落实“清、快、严、细、实、责”六字要求，始终保持战时状态，以更严、更实、更细的防控措施，打赢黄冈保卫战。

从早到晚，夏雪手头的工作千头万绪。随着网格内“四类人员”陆续被隔离、收治，她的心里终于踏实了一些。

力争床等人，不让人等床

千方百计建院增床，全力提高收治能力，确保应收尽收、应治尽治

2月16日晚上10点，记者来到黄州区白潭湖南岸，只见大别山区域医疗中心灯火通明。这里本是黄冈市中心医院的新院区，原计划今年5月正式启用。

黄冈市中心医院老院区多是普通病房，不具备集中隔离收治条件，黄冈市传染病医院的设施相对老旧。疫情袭来，大量确诊患者需要收治，但病床异常紧张，黄冈一度措手不及。

1月24日晚，大别山区域医疗中心被紧急确定为新冠肺炎专门收治医院。500余名施工人员、10余台工程机械车进驻现场，上千名志愿者自发前来搬运物资、拼装病床、打扫卫生。鏖战三昼夜，清扫整饬1.5万平方米病区，安装1000张病床。随后不到一周时间，黄冈城区确诊、重症、危重病例均转入大别山区域医疗中心。

提高收治率和治愈率，降低感染率和病亡率，是当前防控工作的突出任务。千方百计建院增床，全力提高收治能力，刻不容缓。

按照“宁可备而不用，不可用而无备”的原则，黄冈市近日紧急决定，对黄冈市妇幼保健院新院区和黄冈市传染病医院进行应急改造，作为新冠肺炎救治定点医疗备用机构。

2月18日上午，143名疑似病例被转运至黄冈市妇幼保健院新院区，这标志着黄冈第二所新冠肺炎救治应急医院正式启用，新增床位400张。来自黄冈市中心医院、黄冈市妇幼保健院、黄冈市中医院、黄州区总医院4家医疗机构的150名医护人员进驻病区，开展救治工作。

在浠水县妇幼保健院在建的新院区，记者看到工地上摆放着一箱箱医疗设备。浠水县妇幼保健院护理部主任裴小艳介绍，所有物料已经到位，正加班加点安装，“这里将改建为定点收治医院，预计新增160张床位。”

目前，黄冈定点收治医院34家，床位6400多张，实现“四类人员”全面集中隔离管理，床位增长已经快于病患增长。

“救治场所有了保障，还需要大量医务人员。”黄冈市中心医院党委书记夏又春说，面对严重疫情，黄冈医护人员冲锋在前。

“我是共产党员，危难当头，义不容辞。”黄州区人民医院中医骨伤科医生陈泓书主动请求跨专业参战。

在浠水县人民医院，300多名医护人员写下请战书。从腊月廿七开始，许多医务人员就再也没回过家。

“我请求到抗击疫情的一线工作，两个孩子已送到父母身边，没有后顾之忧。”得知要成立定点收治医院，黄冈市中医医院内科医生周耿第一时间请缨，与同为医生的妻子携手战斗。

“全党全军全国各族人民都同湖北和武汉人民站在一起。”关键时刻，党中央统筹安排19个省份对口支援湖北省除武汉市外的16个市州及县级市，黄冈迎来两支援军。

1月25日起，湖南、山东医疗队相继抵达黄冈，带来了急需的呼吸、重症、感染等科室精锐骨干，主动接手重症监护室。

截至2月20日，山东已向黄冈派出4批609名医疗队员；湖南派出3批474名医护人员。除在大别山区域医疗中心外，两支医疗队各派出5支医疗分队，分别对口支援黄冈10个县市区。两队累计治愈当地患者240多例。

“两支医疗队到来后，接管了大别山区域医疗中心19个病区中的8个病区，缓解了我们的压力。”黄冈市中心医院护理部主任熊合明说。

在应收尽收、应治尽治基础上，黄冈还把部分确诊病例、疑似病例转运到条件较好的新院区治疗，并开设特殊人群病区。

1岁7个月的康宝，成为第一个转到大别山区域医疗中心特殊人群病区的新冠肺炎患者。“病房条件改善了。每次查房都是儿科医生和主治医生一起来，真的很贴心。”康宝的妈妈张女士说。

黄冈市中心医院副院长毛伟明介绍，特殊人群分类施治，比如尿毒症患者需要定时透析，孕产妇需要考虑母婴安全等，“我们专门调配肾内科、妇产科、儿科等科室医护人员入驻。截至2月17日，已收治34名患者。”

“我们力争床等人，不让人等床。”黄冈市负责同志说，生命为重、救治为先、应收尽收、应治尽治是当务之急，也是阻断传播途径的治本之策。

干部冲在前，服务跟上来

严密防控更需精细服务，关键时刻更见担当作为

2月16日下午，黄冈市黄商物流产业园，车辆进出不断，各种生活必需品在这里集散。

黄商集团董事长樊汉明告诉记者，特殊时期，主要采购米面油、肉蛋奶、蔬菜等民生必需品以及消毒液、口罩等防疫物资，百货、日化产品就压缩了。

在全市范围全面升级管控措施，所有小区全封闭管理，居民生活保障等工作必须更加周密细致。

记者从黄冈市商务局了解到，目前黄冈共有87家大中型商超、8家农产品交易市场和14家农贸市场开门营业，商超开业率达92%。

樊汉明说，黄冈对所有小区（居民点）实施全封闭管理后，黄商集团推出了“小区/社区生活套餐”。“小区或社区代购员负责组建本小区住户微信群，我们给每个微信群固定一名对接人，需采购物资的住户直接在微信群里下单购物。”

线上有代购员，线下有配送车。自2月14日起，黄冈公交公司安排30辆公交车，配合社区对接定点商超和批发点，为居民配送生活物资用品。截至2月20日，累计发送234趟次，运送4.5万余单。

代购物资到小区门口后，由每栋楼的防控包保党员错开时段领取，再送到居民家门口。对行动不便、没有子女照料的老人，社区党员一对一服务。

小区封闭管理后，如何保障有特殊需求的居民出行？

在建新社区门口，3辆出租车停在前坪，窗前贴着“应急保障用车”。其中一位司机朱慧民从车里拿出一沓派车单，上面填着透析、产检等用车理由。

“开车有报酬吗？”记者问。

“都是义务的。”朱慧民爽朗一笑。

自1月31日交通管控以来，171名志愿驻守社区（村居）的出租车司机主动请缨，免费提供接送待产孕妇、突发疾病患者、运送紧急物资等服务6000多趟次，运送1.3万人次。

特殊时期，各种餐饮店关门，为帮助解决防疫一线人员的吃饭问题，黄冈人想了很多招。

“中心医院急诊科30份，大别山区域医疗中心志愿者80份，山东医疗队130份……”餐饮店店主钟鹏的笔记本上，密密麻麻地登记着送餐地址、电话、联系人、份额。

从1月25日到2月20日，钟鹏的餐饮店平均每天提供中、晚餐1600份，主要供应城区抗疫一线医护人员、志愿者及社区工作者；每天提供300多份夜宵，供应46个交通卡点的执勤人员，累计送餐3万余份。刚开始，钟鹏都是自掏腰包，后来社会力量加入，爱心不断接力。

疫情防控进入最吃劲的关键阶段，既考验保障城市正常运行的能力，更考验干部的担当作为。

“你又有新任务了，负责统筹市妇幼保健院新院区的医疗救治，明天早上8点就要转运患者过来……”2月17日10点多，陈文平接完市防控指挥部电话，立即带着团队赶赴现场，组建医疗团队、制定院感流程、培训医护人员等，一直忙到次日凌晨。

陈文平原是黄冈市中心医院大内科主任。1月19日，他临危受命，带着团队在72小时内将市传染病医院改造为黄冈首个隔离病区，并担任该病区临时党支部书记，与200余名医护人员20多天连轴转。因表现突出，他被火线提拔为院党委委员、副院长。

重大考验面前，更能考察和识别干部。黄冈对表现突出的给予表扬表彰、大胆使用；对作风飘浮、敷衍塞责、推诿扯皮的，严肃问责。截至目前，黄冈市委组织部火线提拔使用干部6批次共18人。同时，对时任黄冈市卫生健康委员会主任唐志红，时任蕲春县副县长、刘河镇党委书记丁纳新等干部予以免职。

黄冈出台文件，关心爱护参与疫情防控的医务人员，落实有关待遇，给予政策保障，优先晋升聘用，加大职称评定倾斜力度。

截至2月20日零时，黄冈市新冠肺炎患者治愈出院1149人，占确诊病例总量40.5%。2月14日至19日，黄冈市连续5天每天出院人数超过100。

2月15日傍晚，黄冈普降大雪。戴着口罩的周立（化名）手捧鲜花，在医护人员的陪同下走出麻城的定点医院，就要回到离别20多天的家。“心怀感恩，过好每一天。”

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 13 版）