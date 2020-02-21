上午10点，早餐运送没多久，艳阳天酒家彭刘杨路店的后厨又是一番忙碌景象。清炒白菜、肉末炒青豆、胡萝卜烧鸡块……一道道刚出锅还冒着热气的餐食，在操作间的流水线上被迅速分装、打包、装箱。

这里是武汉洪山体育馆方舱医院的定点供餐地。2月5日晚，可容纳800多张床位的洪山体育馆方舱医院开始收治第一批新冠肺炎轻症患者，3.8公里外的艳阳天后厨同步打响了“餐食保供战”。

“要让患者和医护人员吃上安心饭，安全必须严，营养必须好，速度必须快。”开市之初，武昌区市场监管局就为方舱医院供餐立下了三座标杆。有关负责人黄枏告诉记者，“每一餐都有专人把关，确保餐食平安送达。”

“所有食物在出门前都要通过三道关口。”酒家店长董立红解释，进入操作间前，员工需在门口进行全身消毒杀菌，同时，每日三餐送达后，分别于早上8：30、中午12：30和下午6：30，对器皿和房间进行消毒。“市疾控中心还会每隔一天对酒店内外部进行一次彻底消毒。”

安全无虞后，营养也得跟上。在操作间走廊，记者看到一处区域整齐码放着酸奶、鸡蛋、香蕉等各类物资，一旁的屏风上贴着“方舱医院专用”。“这是全国各地捐赠的爱心物资。”董立红坦言，尽管目前食材采买受限，但会尽量搭配，努力做到餐餐不同。

上午10：30，全部午餐已分装入盒，按照方舱医院病患区，被分类送进保温箱。与此同时，一支身着防护服、早已等候在一旁的“特别突击队”迅速出击，不到10分钟，30多个保温箱全部装车码好。

这是一支由武昌区市场监管局年轻小伙组成的十余人小队。冬日天冷，为了确保方舱医院的患者和医护人员吃上热乎饭，他们下沉至前线，成立供餐专班，承接餐食转运任务。执法三队队长施镇，请缨参与供餐保障。

车行10分钟，顺利抵达方舱医院。突击队的小伙子们两人一组，抬着保温箱，三步并作两步走，分头将餐食送往病患区。施镇一边清点餐食一边解释，“由于医护人员需要换班，我们必须在11点半前完成送餐任务，从而尽量减少交叉感染。”

一日三餐看似不起眼，但人员若以千计呢？据介绍，每天早中晚，艳阳天需要提供大约5000份餐食，还要满足无糖、老年人等特殊群体的不同需求，这背后是一个50人左右的保障团队。

“每天凌晨3点，我们就开始筹备早餐，一直忙到晚上八九点。”连轴转了十几天，董立红的眼里布满了血丝，“这里只是前线，方舱医院才是一线。每天收到来自医务工作者们的一句谢谢，我们就觉得一切都值！”

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 02 版）