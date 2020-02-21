“四类人员”收治隔离不过夜

人民网武汉2月20日电 （记者田豆豆）南边是华南海鲜市场，北边是武汉金银潭医院，武汉市江岸区塔子湖街新苗社区夹在中间，新冠肺炎疫情防控压力巨大。“经过连续3天的大排查，我们现在完全摸清了底数。现在，我们可以做到确诊收治不过夜、疑似核检不过夜、发热检查不过夜、密接隔离不过夜。”新苗社区党总支书记李尚文说。

19日晚10点，李尚文将一名84岁的临床诊断患者送到长航总医院住院。20日凌晨3点，一位社区居民核酸检测结果显示：阳性。李尚文连夜联系转运专车，跟车陪同，将其送至定点医院住院。“那位84岁的老婆婆，之前做过肺部CT，影像显示呈毛玻璃状。但是核酸检测呈阴性。后来，诊断标准把CT结果也纳入了。我们连忙联系医院，把老婆婆送了过去。”

“过去社区人手少，事情多，疫情暴发以来，大家都是早上8点上班，一直忙到深夜，没睡过一个囫囵觉。”李尚文说：“现在，自从市里、区里派来大量下沉干部参与到社区防控工作中，我们的压力减轻了不少。”人手多了，大家分工合作，大排查更精细了。这些天是早上8点半上班，晚上8点半到9点下班，同时24小时派人值守。新苗社区的排查数据显示，该社区共有居民3450户，但由于有的是新房，有的居民过年回老家了，目前实际居住的只有2087户。整个社区核酸检测确诊的患者共27人，临床诊断确诊的患者共18人，已全部收治。已发现的发热人员、密切接触人员已全部送到隔离点。新发现的，必须做到收治、隔离不过夜。“今天有个居民，通过社区‘微邻里’平台报告，他小孩发烧了。我们马上联系社区的车辆，送孩子去了武汉市儿童医院。目前正在等待检测结果。”

“大家就只想着一件事，不惜一切代价，尽快把这场仗打赢！”塔子湖街道办事处副主任朱丽彬说出了无数社区工作者的心声。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 02 版）