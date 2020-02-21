一线医务人员保障政策出台

人民网北京2月20日电 （记者邱超奕）截至2月19日24时，31个省区市和新疆生产建设兵团现有确诊病例56303例，其中重症病例11864例；累计治愈出院病例16155例，累计死亡病例2118例，累计报告确诊病例74576例；现有疑似病例4922例。2月20日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍医疗救治经费保障、医务人员待遇落实情况。

截至2月19日，全国已经有278支医疗队，32395名医务人员从各地驰援湖北，还有更多人坚守在广大城乡的抗疫一线。2月19日，除湖北外，全国新增确诊病例总数已连续16天下降。全国新增治愈病例数连续第二天超过新增确诊病例数，差值继续扩大，说明医疗救治效果明显，救治压力正逐步减轻。

为做好医务人员待遇保障，国家卫健委出台了《关于全力做好一线医务人员及其家属保障工作的通知》，并同相关部门迅速出台一系列保障政策，包括明确医务人员因履行工作职责而感染新冠肺炎的应认定为工伤；向防控一线医务人员和防疫工作者发放临时工作补助；申请提高卫生防疫津贴标准；向相关医疗卫生机构核增绩效工资总额等。

2月18日，国家卫健委印发《关于做好新冠肺炎疫情防控牺牲医务人员和防疫工作者烈士褒扬有关工作的通知》，要求各地牺牲人员所在单位及时向退役军人事务部门申报烈士，对牺牲人员遗属进行慰问，了解并解决实际困难，做好先进事迹宣传。

为做好新冠肺炎医疗救治，国家医保局等部门明确提出“两个确保”，即确保患者不因费用问题影响就医；确保收治医院不因支付政策影响救治。目前全国所有的专治医疗机构都纳入了定点，截至2月19日，各省份医保部门提前拨付定点救治医疗机构专项资金171.79亿元。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 02 版）