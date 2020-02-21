防控工作取得阶段性积极成效

●19日，供应到湖北的N95口罩达到33.6万只，防护服13.3万件

●武汉3万张定点医院床位已全面落实，方舱医院床位建成2.5万张

●大量临床实践证实，中西医结合治疗的效果是肯定、有效的

本报武汉2月20日电 （记者李龙伊、韩鑫）“总体上看，湖北、武汉疫情从过去的爆发式增长已经走向趋缓，如果防控措施落实到位，下降的趋势不会改变，从前期的最高点开始逐步下行。”20日下午在武汉举行的国新办新闻发布会上，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳在回答本报记者提问时表示。

发布会上，中央指导组成员介绍了中央赴湖北指导组组织开展疫情防控工作情况，并回答记者提问。发布会人员共同起立，为英勇牺牲的医务人员和不幸去世的患者默哀。

丁向阳说：“湖北和武汉疫情出现了一些积极的变化，防控工作取得了阶段性的积极成效。”武汉每天新增确诊和疑似病例从2月中旬的4000多人下降到现在的1000—2000人。疑似人数也从2月初的最高值1.8万余人，下降到2000人左右。

同时，丁向阳也指出，武汉现在正在救治的患者有3万多人，还有几千名重症和危重症患者，救治的任务还十分艰巨。“我们必须咬紧牙关，一鼓作气，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，发起全面总攻。”

中央指导组成员、国家发展改革委副主任连维良介绍：“目前在各方共同努力下，医用物资供应已经从严重不足到总体得到保障。”2月19日，供应到湖北的N95口罩达到33.6万只，防护服13.3万件。

为真正实现“床等人”目标，武汉启动“两增一改造”举措，一方面增加定点医院，增加方舱医院，另一方面对具备条件的集中隔离点，改造成为隔离治疗点。“截至20日上午，3万张定点医院床位已全面落实到具体医院，方舱医院床位已建成2.5万张，隔离治疗点已形成可用床位4000张。”连维良说。

武汉实行更严格的管控措施后，对医疗物资的需求会大幅增加。“在保障医疗物资供给上，下一步将继续增加数量，加速释放新增产能，同时保证质量，加强产品质量监测。”连维良说，要应保尽保，将呼吸机、心电监护仪、血气分析仪等医疗救治设备纳入物资保障范围。要特事特办，一切以救人为第一目标，以快为第一原则。

中央指导组成员、国家中医药局副局长余艳红表示：“目前，中医药参与疫情防控已取得阶段性进展，参与救治的广度和深度不断提高，中西医密切协作、联合攻关，发现了一批有效方药和中成药，在治疗新冠肺炎中取得较好疗效。”

一段时间以来，新冠肺炎的救治实践显示，中医药早期介入、中西医结合治疗，是提高治愈率、降低病亡率的一个重要方法，也是这次救治工作的一大特点。余艳红说，大量临床实践证实，中西医结合治疗新冠肺炎的效果是肯定的、有效的。在轻症方面，能够快速改善症状，比如发热、咳嗽、咽痛、乏力等症状，可以缩短住院天数，减少轻症向重症发展。在重症方面，除改善主要症状和有关指标外，还可以减少重症向危重症发展，促进重症向轻症转变，降低病亡率，也可提高重症预后关键指标淋巴细胞数目。

余艳红介绍，接下来，将从关口前移、中西医结合和分类施策三方面发挥中医药的作用。“首先要通过服用中药早干预早治疗，其次要深入推进中西医会诊制度，发挥两种医学的叠加效应。此外，也要针对预防、治疗、康复的不同阶段，采取不同的治疗方法。”

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 02 版）