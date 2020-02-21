“九死一生靠政策，三病两苦有医保”。从因病返贫，到在帮扶政策下逐步摆脱贫困，基本生活有了保障，重庆市石柱土家族自治县中益乡华溪村谭登周的经历，既突显了政策兜底的关键作用，也启示各地要不断建立健全稳定脱贫长效机制。

习近平总书记强调：“防止返贫和继续攻坚同样重要”。患病是致贫返贫的重要原因。越是在深度贫困地区，越要防止因病致贫、因病返贫，避免“辛辛苦苦奔小康，一场大病全泡汤”。不断加快完善低保、医保、医疗救助等相关扶持和保障措施，就能为防止因病返贫提供保障。

当前，脱贫攻坚战已进入决胜的关键阶段，最重要的是防松懈、防滑坡，把工作往深里做、往实里做。对尚未脱贫或因病返贫的群众，要加快完善各类保障措施；已经脱贫摘帽的地方，要稳一稳、沉淀沉淀，确保经得住历史的检验。措施更精准、方法更精细、工作更扎实，方能用制度体系保障贫困群众真脱贫、稳脱贫。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 01 版）