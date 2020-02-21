一封封信、一张张短短长长的纸条，不仅有牵挂和理解、信念和承诺，还有曙光和希望

因为疫情，人和人的物理距离远了，心和心的距离却更近了；面对疫情，许许多多的人努力克服畏惧，成为最勇敢的人，成为倾尽全力照顾好别人、照顾好一座城的人。

你，是请缨支援武汉的护士、是一丝不苟清扫街道的环卫工人、是通宵达旦研究病理的医学家；我，是和弟弟一起在火神山工地昼夜不休的建筑工人、是去确诊病例家中消毒的防疫人员；他，是运输抗疫物资的司机、是擦干泪水再次走向病人的医生——家书、请战书、纸条、短信，这些写在处方上、信纸上、微信上、防护服上、卡车上的字，真切地让我们看到抗疫中的你，看到牵挂着你的我们——

字里是牵挂，是支持。

“海上生明月，天涯共此时。情人怨遥夜，竟夕起相思……亲爱的老伴加油！”妻子每天去探视老伴两次，一次坐在老伴床前说说话，一次只是将写好的纸条交给护士。每一张纸条都以“亲爱的老伴”开头，以“老伴加油”结尾。治好病，全家团圆，是多少人的心愿。

“你们都是奋斗在抗疫一线的好孩子，你们忙吧！家里的事有我们。”和过去十几天一样，熊小丽结束工作回到家已是深夜，餐厅灯亮着，桌上是被细心罩起来的饭菜。不同的是，饭菜旁有一封孩子爷爷写的信。熊小丽和丈夫夏夏都在南昌市交通运输部门工作，经常加班加点。有家里老人的理解和支持，年轻人在一线再忙心里也踏实。

对于白衣天使们来说，家人的爱和理解构筑了稳稳的大后方。

大年三十，身为军人的彭渝瞒着家人报名参加支援湖北医疗队。同为军人的丈夫得知后，给妻子写了一条长长的微信，那句“你是我妻也是战友”，让万千担心化作最深的理解。

紧闭的玻璃门，门外是身穿白大褂、戴着蓝色医用口罩的他；门内是身材娇小、全身穿戴好防护装备的她。他拿出手机贴在玻璃门上。手机上写着：“我也报名加入了医院救护组第二梯队了，有可能我和你一起在一个病房并肩战斗！”还有什么比并肩战斗更令人勇敢的陪伴？

字里行间的牵挂与支持，还来自许多陌生人。

这是一张匆忙写就的备忘录：“好心人赠送菜，24箱”。

1月27日一早，武汉某酒店门前来了一辆农用三轮车，车上装满蔬菜，绿油油地钻出篷布。骑车人的脸被风吹得通红，双手似也冻僵了，从家到酒店，单程3个多小时。“人的生命很宝贵，医生也是。”有记者采访他，他的话不多，但满是信念，是承诺。

数十个红红的指印上，是一封使命必达的请战书。“若有战，召必回，战必胜！原第一军医大学赴小汤山医疗队全体队员”。武汉中心城区实行交通管制第一天，曾经参与抗击非典的队伍递交请战书。

打印出来的、手写在红色横纹信纸上的、一行行在微信群里接力的，集体的、个人的，请战书有许多，集结的白衣天使更多。

“感染科医生责无旁贷，报名”“需不需要麻醉科的，需要的话，我报名”“影像诊断医生报名”……南京市第一医院组建赴武汉医疗队的微信群里，1个小时，2名领队、54名医护人员名单很快确定下来。名单背后，有多少个按捺亲情牵挂、毅然转身的背影，就有多少份惟愿出征者平安归来的热切期盼。

再来看一张小小的纸片。湖北省内交通管制，这张“返岗通行证”在“车牌号”一栏填写的是“自行车”，“通行事由”是“到武汉江夏区金口中心医院上班”。原来，刚回到公安县杨家码头村老家的甘如意听闻疫情消息，决定马上返回医院，“我们科室只有两个人，这个假我不能休。”家人一开始反对，而且交通管制，怎么回？“我骑车，骑一段就少一段。”有风，下来推车往前走；有雨，羽绒服淋透也往前骑。300多公里，四天三夜。如果没有信念，这个纤秀的女孩如何一路坚持？

疫情当前，不仅医护人员，每一个人都需要点亮信念的火炬，把前路照亮。除夕夜，岳阳市华容县注滋口派出所教导员刘泽宇，告别妻子和一双幼子，驱车赶往200多公里外的工作岗位。抗疫工作间隙，他给孩子们写下一封长信，“人生百味，酸甜苦辣……爸爸多么希望今后的你们，历经千帆仍觉得——人间值得！希望这个世界很好，我们都很好！”爸爸对生活的信念，将影响孩子们一生。

字里是守望相助，是雪中送炭。

“姐：牛肉是我家烧好的放在那儿，不是我们吃剩的啊！放心吃啊！加油！”安徽人小管从武汉回家过年，第一时间自我隔离，并主动在小区业主群里做了说明。没想到，邻居们纷纷送来食物，有的还附上字条。

26岁的吴悠是武汉一名中学教师，他给自己另一个身份：志愿者。吴悠走出家门，在自己的摩托车前挂上一个醒目的牌子，上面大大地写着：“免费帮送药食、口罩，武汉加油”。武汉三镇，吴悠随叫随到。他真正想送给大家的，“是让人在病痛中坚持下去的希望”。

浙大一院急诊区，一个小男孩走了进来，从兜里取出一个信封放在护士台上，然后敬了一个标准的少先队队礼，便转身跑了出去。打开信封，除了9张100元、5张20元纸币，还有一张印着憨萌熊猫图案的信纸，上面工工整整写着：“亲爱的医生、护士们：看你们每天奔波在战疫的前线上十分辛苦，我也想出一份力，这些钱就是我的一份心意，希望你们能收下。”看着这封信，仿佛看见这个小男生在台灯下使劲握笔、认真写出每一个字的模样。

纸短情长。一封封信、一张张短短长长的纸条，不仅有牵挂和理解、信念和承诺，还有曙光和希望。“等待春天”这四个字一次次出现在抗疫家书中，更无数次回响在你我心底。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 20 版）