营造尊医重卫的良好社会风尚

近日，习近平总书记就关心爱护参与疫情防控工作的医务人员专门作出重要指示，强调医务人员是战胜疫情的中坚力量，务必高度重视对他们的保护、关心、爱护，从各个方面提供支持保障，使他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康投入战胜疫情斗争。

当疫情防控阻击战打响后，广大医务工作人员夜以继日，连续奋战在抗击疫情第一线。他们同时间赛跑，与病魔较量，成为火线上的中流砥柱。在医用防护物资极度短缺的情况下，在这个没有硝烟的战场上，他们用血肉之躯筑起了一座座“战斗堡垒”，体现了医者仁心的崇高精神。

“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。”大疫如镜，照见白衣天使的无私和尽职。无论在任何时期，他们都是生命的“守护神”。他们和军人、警察一样，越是危险时刻，越是冲锋在前。当前，全国疫情防控进入最吃劲的关键时期，医务人员面临着工作任务重、感染风险高、工作和休息条件有限、心理压力大等困难。

日前，国务院办公厅转发《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》的通知，提出改善医务人员工作和休息条件、维护医务人员身心健康、落实医务人员待遇等七项措施。希望有关部门把好事办好，切实改善医务人员工作条件，保障医务人员合法权益，为坚决打赢疫情防控阻击战提供有力保障。

疫情终将过去，但我们对医务人员的敬佩是持久的。经历过这场灾难的人，更懂得生命的可贵，也更理解医务人员的伟大。每个人都应明白这句话的含义：善待医护人员，就是善待生命；尊重医务人员，就是尊重生命。其实，医务人员并不需要什么特殊待遇，他们需要一份日常的尊重，希望得到一份持久的关爱。惟有把尊医重卫变成制度性安排，才是对他们最好的回报。

要坚决打击和遏制伤医辱医行为，为医务人员创造一个安全的诊疗环境。要采取有效措施，预防和杜绝伤害医务人员的行为发生，保障医务人员的生命安全。

要营造尊医重卫的良好社会风尚，从细微之处关心医务人员的生活，让医务人员成为全社会最受尊崇的职业之一。要切实提高医务人员的福利待遇和社会地位，让更多优秀人才愿意献身医学事业，为健康中国打下更坚实的基础。

健康所系，性命相托。医务人员是新时代最可爱的人，也是最值得信赖的人。尊重和礼遇医生成为常态，是一个文明社会的重要标志。只有让医务人员更舒心、更安心、更开心，全体人民的获得感、幸福感、安全感才更充实。

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 19 版）