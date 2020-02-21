人类社会是在不断应对挑战、战胜疾病的过程中发展的。天花是最古老也是死亡率最高的传染病之一。18世纪末，英国免疫学家琴纳发明了“牛痘”预防天花，人类开始广泛地接种天花疫苗。1980年，人类宣布消灭了天花。这也是人类消灭的第一个传染病。1346年，鼠疫开始在欧洲蔓延。1945年，青霉素开始在全球范围内被广泛使用，大量的抗菌药物相继问世。由于抗菌药物的发明，鼠疫已不再对人类构成威胁。现在，部分地区偶尔还会发生鼠疫，人们可以用抗菌药物很好应对。霍乱也是一种急性传染病。在一些农村地区，整村人共用同一水源，一旦受到致病细菌感染就会生病，一直腹泻。目前，霍乱在非洲、东南亚部分地区仍然存在。消灭霍乱主要靠两个因素，清洁的饮用水和抗菌药物。

1918年第一次世界大战期间，流感病毒在欧洲大陆肆虐，估计造成2500万—5000万人死亡。人类社会原本没有流感病毒。研究发现，流感病毒的很多基因来自于禽类等家畜的病毒。人类和驯化的家畜生活在一起，很多病毒杂交混合，产生各式各样的新病毒。通常情况下，这些病毒的危害并不严重。然而，一旦有病毒突破了界限，它就可以跨物种在人群中传播。2009年，H1N1流感病毒在全球大流行。它的基因跟1918年的流感病毒基因非常相近。100多年来，这个病毒不断变异，疫苗、药物仍然不能完全地消灭这个病毒。

2013年，全球首次发现了人感染H7N9型禽流感的病例。研究发现，人类饲养的鸡携带的病毒与候鸟携带的病毒在候鸟过冬的时候出现了混杂，病毒在鸡的体内杂交进化出一个新病毒。这一病毒获得了跨物种传播的能力。此病毒在鸡体内不断进化，大多情况下不会使鸡生病，但人一旦感染就会致病。

应对传染病暴发，人类的认识不断深化。在国家层面，需要不断加强全球性传染病和新发传染病的监控，卫生系统要做好全面应对预案，加快疫苗与药物的开发。对于普通民众而言，要保持个人卫生，进入可能有病原体存在的区域要勤洗手、戴口罩，远离可能被污染的食物和水。

2003年非典以后，我国的传染病防治体系日益强大，卫生水平不断提高，医疗设施逐步完善。当前我们正在全力抗击新冠肺炎疫情。通过我们对疾病本质的认识，通过有效的个人防护，相对隔离，控制传染源，在政府的坚强领导下，联防联控，全面动员，我们一定能够赢得这场战役的胜利。

未来，人类可能还会遇到新的挑战。我想，在战胜疫情之后，我们需要总结经验教训，为了人类社会更美好的未来做更多的长远考虑。

（作者为复旦大学附属华山医院感染科主任）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 17 版）