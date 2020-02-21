援企稳岗 有序推进复工复产

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包车、包机、包专列等直达运输服务，帮助企业员工安全返岗；发布用工信息、搭建用工调剂平台，为企业用工提供保障；通过减免房租、缴费返还等系列措施，降低企业生产经营成本……各地在做好疫情防控工作的同时，及时出台一系列援企稳岗积极举措，有力推进了企业复工复产。

连日来，各地区各部门相继出台政策，抓实、抓细、抓落地，积极援企稳岗，保障企业复工复产有序推进。

专车包机 帮助员工返岗

2月18日18时07分，春秋航空9C8828次航班降落在上海虹桥机场。这架载有165人的“吴兴复工包机”来自云南昆明，机上人员都是云南籍返工人员，由浙江省湖州市吴兴区政府出资包机。候机大厅内，吴兴区政府工作人员和企业负责人早已等在这里，组织员工乘坐政府安排的专车回到湖州。

“我们安排了7辆大巴车接机，每辆车上都准备了口罩、额温枪、消毒水等防疫用品，还有矿泉水、面包、桶装方便面等食物，欢迎员工回来。”吴兴区人力资源和社会保障局局长郭士忠介绍。

连日来，浙江多地出台措施，迎接员工尽快回浙复工。义乌市宣布，企业集中接送所产生的包车费用，由政府全额补助。

为了满足企业复工的用工需求，越来越多地方推出了包车、包机、包专列等暖心举措，帮助企业接回员工。

2月17日晚9点21分，四川首趟定制务工人员返岗专列准时抵达杭州东站，余杭区组织用工单位将到达的务工人员接回单位返岗复工。近几天，还有多趟川籍农民工专列陆续从四川出发，奔向务工目的地。

四川省委、省政府高度重视农民工务工返岗服务工作，成立农民工务工返岗服务保障工作专班，深入开展“春风行动”等特色服务，全力保障农民工有序务工返岗，积极支持企业复工复产。“出家门上车门、下车门进厂门”这种“门对门、点对点”的直达服务，有效降低了广大农民工出省务工返岗途中频繁换乘带来的交叉感染和次生交通危害风险，为复工企业提供了有力的人力资源保障。

截至2月19日，四川已开行专车571趟、包机2趟、专列4趟，运送农民工21612名，全省已有230.02万农民工安全有序顺利返岗。

统筹调度 缓解用工压力

为帮扶企业渡过招工难关，多地出台援企稳岗政策，搭建用工调剂平台、在线帮助企业发布用工信息，为企业用工提供保障。

新疆准东经济技术开发区位于昌吉回族自治州境内，地处戈壁滩腹地，绝大部分人员的家不在当地。受疫情影响，经开区有4万多返乡人员节后延迟返厂，其中包括大量技术人员。技术人员延后返厂，遇到生产难题咋办？准东经开区成立了企业生产技术互助领导小组，从煤电、煤炭、化工、安全等6个行业选拔在岗的42名专业技术骨干，建立“生产技术互助人才储备库”，统一协调和调度，为辖区企业提供技术服务，有效解决了企业技术人员短缺的难题，实现了防疫、复工两不误。

康师傅（重庆）方便食品有限公司生产的方便食品在抗疫一线大量使用。为充分保障抗疫物资供应，企业希望尽快恢复生产，但部分员工返乡后因疫情影响无法及时到岗，存在用工缺口150余人。重庆两江新区社会保障部门第一时间启动应急措施，通过网上招聘、电话招聘等形式多途径发布用工信息，前期帮助企业招聘30名员工，一定程度上缓解了用工压力。

为保障区内企业复工复产的用工需求，广东省广州市黄埔区人社局主动作为、多措并举，全力解决企业用工缺口难题，助力区域经济稳定增长。

黄埔区将所有现场招聘会调整为线上招聘会，增加信息推送频次和广度，通过线上笔试、面试实现快速招用工。截至2月19日，黄埔区人社局直接为21家工业百强企业等重点企业解决紧急用工需求1700余人。已通过8场网上招聘活动，累计发布177家企业超过1万个岗位信息。

稳岗补贴 降低企业成本

为帮助企业渡过难关，各地纷纷出台政策降低企业用能成本、减免房租、提供稳岗补贴等，切实帮助企业降低生产经营成本。

辽宁省近日出台财政贴息、减免房租等25条举措，促进中小企业在防疫中发挥作用，健康经营、平稳发展。

作为重要的药品生产基地，辽宁方大集团东北制药重新调整生产计划，优先、满负荷生产防疫急需药品。企业相关负责人介绍，国开行、进出口银行等积极为企业提供低息贷款，减少企业利息负担。“预计今年能享受稳岗补贴250余万元。”该负责人说。

上海市国资创业载体响应免收入驻企业房屋租金的举措，排摸入驻企业情况并研究制定减免方案，明确减免对象、申请程序、减免方式等操作细节；据不完全统计，相关房租减免金额将超过2亿元。部分民营载体也及时跟进，如紫竹高新区、华平众创空间等也比照国资对符合条件的入驻科技型企业给予房租减免。

房租减免外，上海市各载体也通过不断强化孵化服务为入驻企业解决实际困难。如部分载体加大了金融支持力度，帮助入驻企业特别是疫情期间持续生产资金缺口较大的企业对接融资渠道，由载体提供担保征信或给予一定的贷款利率补贴。

此外，上海市部分专业化载体利用自身优势，对入驻企业委托试验、开发测试等费用进行减免，切实为企业减轻负担。“尚研科创”智能网联新能源汽车创新孵化中心不仅为33家入驻创业企业减免房租，还对2—3月份在上海汽车检测中心业务范围内花费的测试费予以五折优惠，今年余下时间予以八折优惠。

（本报记者顾春、王明峰、李亚楠、刘新吾、罗艾桦、辛阳、胡婧怡、季觉苏）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 07 版）