生活有保障 服务送上门

2月20日下午4点多，记者来到新冠疫情暴发以来备受关注的武汉百步亭社区。该社区位于武汉市江岸区，是一个常住人口高达11万的大型社区。现代城是百步亭社区9个小区中最大的一个，共有5000多户，约1.3万人。2月17日—19日，为落实“四类人员”（确诊患者、疑似患者、无法排除的发热患者和确诊患者的密切接触者）的应收尽收、应治尽治，武汉开展了为期3天的集中拉网式大排查。

记者看到，此社区已经严格实施封闭管理，小区大门口和车库入口都有工作人员执勤。在社区居委会，记者看到一些戴着志愿者红袖章的人忙碌着，正将一袋袋鸡蛋、粮油、水果等食品运送给社区居民……38岁的杨先生是居委会下沉干部，他告诉记者，昨天他给居民运送了60多份蔬菜和100多份鸡蛋、面粉等。

现代城党总支书记陈文琦在忙碌间歇接受了采访。她说，目前居民的生活物资供应有保障：一方面社区居委会联系了中百超市等保障居民生活物资供应；另有企业为空巢、独居老人和需要关爱的群体捐赠蔬菜，生活物资供应有序且充足。社区志愿者将水果、蔬菜等分门别类进行处理，以满足各家各户的需求。

“目前社区发热病例或疑似感染病例，大排查之后已实现应收尽收。”陈文琦告诉记者。好消息是第一个14天已经过去了，社区已经有两三名治愈出院患者遵医嘱回到家中隔离观察。“每天我们都会打电话问候他们，用贴心的服务保障他们的日常生活。”

对于社区老年人，特别是不会网上购物的老年人，志愿者会把团购套餐明细张贴到楼栋单元门上，并且将电话号码告知这些老年人，帮助他们通过电话订购，之后志愿者会将代购物资送到家门口。

针对老年慢性病患者需要长期用药的问题，陈文琦说，药店可以买到的药，社区会安排专人随时去买，保障需求；对于较严重的患者或者药店无法买到的药，此前是安排专车接送家属去定点医院购药，刚刚接到通知，目前药店不面向个人售药，需要由社区统一代购。“我们收到信息后，立马将通知发到社区各个业主群，第一时间告知大家，把开药手续发给社区，由居委会来统一集中购买。”

最后，陈文琦说：“如今，居委会、下沉干部、物业和许多志愿者几乎全天候奋战在基层一线，我们有信心战胜疫情，让大家早日恢复正常生活。”

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 06 版）